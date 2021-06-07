Ковидный сертификат и международное свидетельство о вакцинации: в чем разница

Наступление лета, массовая вакцинация и усталость от коронавирусной пандемии заставили человечество задуматься над введением новых документов, которые позволят путешествовать в другие страны без уже привычных ограничений. Как сообщили представители украинского Минздрава, сейчас в разработке находится отечественный "ковидный паспорт", однако есть возможность стать обладателем Международного свидетельства.



Международное свидетельство о вакцинации отличается от ковид-паспорта. Фото из открытых источников

Специалисты отмечают, что эти два документа, несмотря на видимую схожесть, имеют весьма глобальные различия.

Так, Международным свидетельством о вакцинации подтверждается лишь факт того, что человек был привит. К особенностям документа относят сразу несколько факторов, т.к. его выдача:

• уже утверждена специалистами и возможна в Украине;

• возможна только после получения обеих доз противоковидной вакцины;

• свидетельствует о полной вакцинации против коронавирусной болезни;

• происходит не в электронном, а в бумажном варианте;

• производится любым медзаведением, в котором работает электронная система здравоохранения;

• способствует пересечению границ тех государств, которые признают действие такого документа.

Также в Украине сейчас происходит разработка "ковидного сертификата". В планах правительства — сделать так, чтобы данный документ:

• был запущен в оборот уже с начала июля этого года;

• отвечал всем необходимым требованиям, прописанным Всемирной организацией здравоохранения и Евросоюзом;

• сообщал не лишь о факте прививки, но и о выздоровлении от коронавируса, а также негативном результате сделанного ПЛР-теста;

• выдавался не только на бумаге, но и был в электронном виде;

• мог быть получен не только в больницах, но и с помощью портала "Дія";

• работал не только для пересечения границ других стран, но и облегчал отдельные действия внутри Украины.

Помимо прочего, окончательного решения насчет вида и содержания такого "ковид-паспорта" еще не принято. Так что до 1 июля отдельные моменты еще могут претерпеть изменения.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Министерстве здравоохранения собираются открывать новые центры вакцинации от коронавируса, а сейчас сделать прививку можно в 12 городах. Жители каких населенных пунктов Украины могут воспользоваться такой услугой, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, в каких европейских государствах уже заработали "ковид-паспорта".

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