Ковидный сертификат и международное свидетельство о вакцинации: в чем разница

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Вечканова Елена
Наступление
лета, массовая вакцинация и усталость от коронавирусной пандемии заставили
человечество задуматься над введением новых документов, которые позволят
путешествовать в другие страны без уже привычных ограничений. Как сообщили
представители украинского Минздрава, сейчас в разработке находится
отечественный "ковидный паспорт", однако есть возможность стать обладателем Международного
свидетельства.
Международное свидетельство о вакцинации отличается от ковид-паспорта. Фото из открытых источников
Специалисты
отмечают, что эти два документа, несмотря на видимую схожесть, имеют весьма
глобальные различия.
Так,
Международным свидетельством о вакцинации подтверждается лишь факт того, что человек
был привит. К особенностям документа относят сразу несколько факторов, т.к. его
выдача:
• уже
утверждена специалистами и возможна в Украине;
• возможна
только после получения обеих доз противоковидной вакцины;
• свидетельствует
о полной вакцинации против коронавирусной болезни;
• происходит
не в электронном, а в бумажном варианте;
•
производится любым медзаведением, в котором работает электронная система
здравоохранения;
•
способствует пересечению границ тех государств, которые признают действие
такого документа.
Также
в Украине сейчас происходит разработка "ковидного сертификата". В планах
правительства — сделать так, чтобы данный документ:
• был
запущен в оборот уже с начала июля этого года;
•
отвечал всем необходимым требованиям, прописанным Всемирной организацией
здравоохранения и Евросоюзом;
•
сообщал не лишь о факте прививки, но и о выздоровлении от коронавируса, а также
негативном результате сделанного ПЛР-теста;
•
выдавался не только на бумаге, но и был в электронном виде;
• мог
быть получен не только в больницах, но и с помощью портала "Дія";
•
работал не только для пересечения границ других стран, но и облегчал отдельные
действия внутри Украины.
Помимо
прочего, окончательного решения насчет вида и содержания такого "ковид-паспорта"
еще не принято. Так что до 1 июля отдельные моменты еще могут претерпеть
изменения.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Министерстве здравоохранения собираются открывать новые центры вакцинации от коронавируса, а сейчас сделать прививку можно в 12 городах. Жители каких населенных пунктов Украины могут воспользоваться такой услугой, читайте в нашем материале.
Также
на портале вы можете узнать о том, в каких европейских государствах уже заработали "ковид-паспорта".
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