В Украине открыли центры вакцинации: где и как они работают

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Лиля Воробьева
В Министерстве здравоохранения собираются открывать новые центры вакцинации от коронавируса, а сейчас сделать прививку можно в 12 городах. Такую информацию сообщили в Минздраве.
В Украине продолжается массовая вакцинация. Фото: КГГА
В сообщении говорится, что за минувшие выходные в таких центрах вакцинировалось около 15 тысяч граждан. Жители Одессы, Киева, Львова, Тернополя, Днепра, Полтавы, Ровно, Измаила, Кременчуга, Лубен, Миргорода, Горишних Плавней уже могут прийти, чтобы привиться.
В Министерстве здравоохранения уже успели посчитать, в каких городах сделали больше всего прививок от коронавируса. Так, за два дня больше всего украинцев привилось в Киеве (5048), во Львове (2447) и в Одессе (1329) горожан.
В Министерстве призывают местные власти из других регионов страны не терять времени и активнее участвовать в таких пилотных проектах, чтобы подобных заведений в Украине стало больше.
В сообщении говорится, что центры массовой вакцинации против коронавируса работают только по выходным. Прививки могут получить все граждане, которые заранее записались в соответствующий список через мобильное приложение, сайт "Дія" или через справочный центр Министерства здравоохранения.
Медики будут вакцинировать всех, кто придет, даже тех, кому еще не пришло приглашение. Предпочтение будет отдаваться пациентам в возрасте. Граждане не смогут самостоятельно выбирать производителя вакцины. Сегодня украинцев вакцинируют китайской вакциной CoronaVac.
Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видны огромные очереди к центру массовой вакцинации против коронавируса в столице.
Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, какие первые страны признали украинские COVID-паспорта.
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