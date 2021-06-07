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Главная Новости Общество события В Украине открыли центры вакцинации: где и как они работают
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В Украине открыли центры вакцинации: где и как они работают

В Минздраве заявляют, что впоследствии таких центров будет больше

сегодня, 16:07
Автор:

Лиля Воробьева

 В Министерстве здравоохранения собираются открывать новые центры вакцинации от коронавируса, а сейчас сделать прививку можно в 12 городах. Такую информацию сообщили в Минздраве.

В Украине открыли центры вакцинации: где и как они работают

В Украине продолжается массовая вакцинация. Фото: КГГА

В сообщении говорится, что за минувшие выходные в таких центрах вакцинировалось около 15 тысяч граждан. Жители Одессы, Киева, Львова, Тернополя, Днепра, Полтавы, Ровно, Измаила, Кременчуга, Лубен, Миргорода, Горишних Плавней уже могут прийти, чтобы привиться.

В Министерстве здравоохранения уже успели посчитать, в каких городах сделали больше всего прививок от коронавируса. Так, за два дня больше всего украинцев привилось в Киеве (5048), во Львове  (2447) и в Одессе (1329) горожан.

"Инициатором открытия таких центров стала местная власть. Уже 12 городов в Украине открыли у себя пилотные учреждения для проведения массовой вакцинации. Сегодня в Украине достаточно вакцины для активной работы таких заведений", — говорится в опубликованном заявлении Минздрава.

В Министерстве призывают местные власти из других регионов страны не терять времени и активнее участвовать в таких пилотных проектах, чтобы подобных заведений в Украине стало больше.

В сообщении говорится, что центры массовой вакцинации против коронавируса работают только по выходным. Прививки могут получить все граждане, которые заранее записались в соответствующий список через мобильное приложение, сайт "Дія" или через справочный центр Министерства здравоохранения.

Медики будут вакцинировать всех, кто придет, даже тех, кому еще не пришло приглашение. Предпочтение будет отдаваться пациентам в возрасте. Граждане не смогут самостоятельно выбирать производителя вакцины. Сегодня украинцев вакцинируют китайской вакциной CoronaVac.

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видны огромные очереди к центру массовой вакцинации против коронавируса в столице.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, какие первые страны признали украинские COVID-паспорта.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/za-vihidni-v-centrah-vakcinacii-proti-covid-19-schepili-ponad-15-tis-ljudej
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