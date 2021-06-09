Специалисты рассказали, какие интервалы должны быть между дозами вакцин

Только после получения второй дозы прививки вы будете полностью вакцинированы. Об этом информируют в Центре общественного здоровья.



Вакцинация в Украине. Фото: Global Look Press

В опубликованном сообщении на официальной странице эксперты рассказали об интервалах несколькодозных вакцин и как узнать, когда делать вторую дозу прививки.

Интервалы между прививками, которые сегодня делают.

Вторая доза после первой инъекции от вакцины Pfizer-BioNTech проводится через 21 день. После CoronaVac — делать вторую дозу можно уже через 28 дней. Получить вторую дозу вакцины AstraZeneca можно только через 12 недель.

Кроме этого, специалисты ответили на один из самых популярных вопросов от украинских граждан: "Как и где можно получить вторую дозу вакцины"?

По информации Центра общественного здоровья, для вакцинации второй дозой пациенту сообщат, позвонив по телефону, который вы оставили после первой прививки.

Украинцы, которые первый раз вакцинировались в массовых центрах вакцинации, вторую инъекцию получат также там. Если вас на вакцинацию записывали с работы, то вторую прививку должен организовать также ваш работодатель. Гарантировано получат свою дозу люди, которые вакцинировались остаточными дозами.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине активно открываются Центры массовой вакцинации. Как отметили в Минздраве, эти учреждения работают только в выходные дни. Пациенты не смогут выбрать производителя вакцины. Кроме этого, предпочтение отдается наиболее уязвимым категориям населения. Вакцинация против коронавируса в Украине является бесплатной и добровольной.

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