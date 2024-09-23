Импорт российской нефти в Индию снизился почти на 20%: в чем причина

В июле-августе Индия продолжила закупать российскую нефть, но объёмы закупок существенно упали. Падение импорта составило 18%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Moscow Times.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что объем импорта нефти в Индию из России в августе сократился на 18,3% примерно до 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Ключевая причина, почему так произошло – снижение объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Китай же увеличил закупки российской нефти в прошлом месяце, вернув себе статус крупнейшего потребителя энергоресурсов Москвы. Перед этим, в июле, на первом месте среди покупателей российской нефти была Индия.

Доля российской нефти в индийском импорте в августе снизилась примерно до 36% после роста в течение пяти месяцев подряд. В июле на долю российской нефти приходилось около 44% индийского импорта. Несмотря на снижение доли, Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию в августе, за Индией следуют Ирак и Саудовская Аравия, согласно данным.

В целом Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, в августе импортировала 4,7 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 1% меньше, чем в июле.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Индия рассчитывает и дальше закупать большие объёмы нефти у российских компаний, которым разрешено осуществлять такие продажи, поскольку цены на нее низки. Такое заявление в интервью Reuters сделал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Ранее "Комментарии" писали – санкции против РФ: в какой просьбе Индия отказала США.



