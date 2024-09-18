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Индия впервые призналась, что благодарна за санкции против РФ

Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть

сегодня, 12:35
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Кравцев Сергей

Индия рассчитывает и дальше закупать большие объёмы нефти у российских компаний, которым разрешено осуществлять такие продажи, поскольку цены на нее низки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Reuters сделал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Индия впервые призналась, что благодарна за санкции против РФ

Индия. Фото: из открытых источников

Министр признался, что западные санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину ограничили цену, которую Москва может получать за свою сырую нефть. Индия готова покупать нефть и газ по самым низким возможным ценам у кого угодно, независимо от политической ситуаций и реалий в мире.

"Если компания не находится под санкциями, я, без сомнений, куплю у самого дешевого поставщика", — сказал чиновник.

Хардип Сингх Пури подчеркнул, что неверно обвинять Индию в покупках нефти в подсанкционной России. Это делает сегодня не только Индия, а множество других стран, что всем давно известно. Также японский бизнес активно закупает продукцию у России, хоть и Япония присоединилась к введению санкций.

Отмечается, Индия является одним из крупнейших потребителей энергии в мире, импортируя 88% необходимой ей нефти, и Пури ожидает, что потребление энергии будет расти за счет увеличения использования природного газа и возобновляемых источников энергии. Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, имеет годовые мощности по переработке около 252 млн тонн или 5,04 млн баррелей в день и стремится их расширить.

Скачок мировых цен на сжиженный газ после вторжения России в Украину замедлил переход Индии на природный газ. Индия планирует увеличить потребление газа с 6% до 15% в энергобалансе к 2030 году, но скорость изменений зависит от цен.

"Если цены на газ стабилизируются и снизятся, его доля в нашем энергетическом балансе увеличится", — отметил Пури.

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