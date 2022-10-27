Илон Маск усиливается – купил Twitter: о чем это говорит – что может означать для Украины

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск изменил статус в социальной сети Twitter на Chief Twit ("Шеф Twit") и принес раковину в штаб-квартиру. Скорее всего, намекая на то, что сделка о покупке компании – завершена. Что это значит для Маска и для Украины, которой он в последнее время уделяет немало внимания, к сожалению, с российскими нарративами?

Илон Маск. Фото из открытых источников

С покупкой Twitter Маск становится гораздо более серьезным игроком

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поясняет:

"Маск – креативный бизнесмен, понимающий важность не только материальных, но и не материальных ресурсов, которые – восприятие, бренд и так далее. Уникальное влияние на всё это оказывают СМИ, особенно такие современные коммуникаторы как соцсети. Поэтому покупку Маском Twitter я воспринимаю как один из способов управлять не материальными активами, оказывать больше влияния на сторонников и конкурентов, а также на дела, связанные с политикой".

Понятно, продолжает эксперт, что для Маска важно продвижение своих товаров, включая Starlink, Tesla и так далее. И, безусловно, с покупкой Twitter он становится гораздо более серьезным игроком. На медийном, экономическом и политическом рынках.

"И если Маск сможет остановить опасный крен американской политики в сторону социализма, если нам удастся открыть ему глаза на то, что происходит в Украине, что мы боремся за свободу, за истинные ценности, то он будет нашим верным союзником и партнером, – считает Ярослав Романчук. – С моей точки зрения, с Маском проще договариваться (у него понятные, прозрачные мотивы и цели), чем с традиционным истеблишментом Западного мира, который всё более впадает в социализм. Маск более открытый. Циничный – да, прагматичный – да. Но он точно не наш оппонент, с которым нужно бороться. Уверен, что в Украине и за ее пределами есть немало людей, способных превратить Маска в этакого рыцаря надежды и свободы. Как для Америки, так и для Украины.

Маск продолжает теперь действовать так, как нужно, в том числе помогая Украине технологией Starlink

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний напоминает, что Маск давно хотел приобрести Twitter.

"Он очень умелый современный бизнесмен. И понимает, что медийка, хайп – это тоже инструмент ведения и продвижения бизнеса. И контроль над такими технологическими гигантами как Twitter – в том числе политическая власть, продвижение своих интересов. Вспомним, как прошлому американскому президенту – Трампу – отключили Twitter и Facebook, что во многом решило вопрос выборов, стоивших ему места в Белом доме", – подчеркивает Тарас Загородний.

По его мнению, Маск становится классическим олигархом – контроль политики, части экономики, медиа. И это, понятно, в его интересах.

"С Украиной у Маска отдельная история. То, что он ретранслировал чисто эфэсбэшные темники – это понятно. Но ему, похоже, дали по рукам и кое-что пояснили, – отмечает эксперт. – И он продолжает теперь действовать так, как нужно, в том числе помогая Украине технологией Starlink (глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом)".

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