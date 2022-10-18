Маск в восторге от Путина: о чем говорят намеки миллиардера – каким боком здесь выборы в США

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск в очередной раз в этом месяце выступил с заявлениями о российско-украинской войне. В этот раз написал в Twitter, что если РФ встанет перед выбором: потерять Крым или применить ядерное оружие, она выберет последнее. О чем говорит столь пристальное внимание Маска к нашей ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Поддержка Украины со стороны Маска имеет для него денежное, а не идеологическое значение

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает:

"Уже проводились аналогии между Маском и Фордом времен Второй мировой войны. Тогда американский промышленных и изобретатель Генри Форд искренне поддерживал Гитлера и его идеи. И это не был вопрос экономики. Просто ему казалось, что Гитлер — сильный и мудрый лидер, перед которым можно приклоняться. Как и Форд, Маск склонен к теории заговоров, к идее "золотого миллиарда". Мы также видим откровенный восторг со стороны Маска путинской Россией в целом и Путиным в частности. И он как типичный республиканец выступает еще и против демократов, которые системно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украину".

При этом, отмечает эксперт, происходит раскол в самой республиканской партии, которая ранее монолитно поддерживала помощь Украине со стороны США, осуждая российскую агрессию. Сейчас же там, по словам Николая Мельника, имеются серьезные расхождения между теми, кто настаивает на продолжении и даже увеличении поддержки Украины – и другим крылом, которое считает, что надо такую помощь сворачивать, больше обращать внимание на внутриамериканские проблемы, не провоцировать РФ, не создавать угрозу ядерной войны.

"То есть, с одной стороны мы видим вип-спикера республиканцев, который атакует демократов накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. С другой – Маск искренне восторгается Путиным, его методами, не понимая, почему нужно поддерживать Украину. Ну, а та поддержка, которую он и его бизнес-империя оказывают нам, предоставив, в том числе, Starlink (глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным), имеет вполне себе меркантильные цели. И продвижение своих технологий, и надежда получить деньги от Пентагона в будущем, – поясняет Николай Мельник. – Но как только Маск начал намекать, что неплохо бы получить дополнительные средства от американского правительства, ему дали понять, что могут пойти на это, однако пересмотрят другие контракты с его компаний. Учитывая, что эти федеральные контракты имеют огромное значение для бизнес-империи Маска, он вынужден был сдать назад. Понимая, что пока именно демократы, правящие в США, влияют на то, сколько он заработает".

Эксперт резюмирует: поддержка Украины со стороны Маска имеет для него денежное, а не идеологическое значение. А поддержка РФ в твитах, в том числе за счет нарушения территориальной целостности Украины – искренняя позиция трамписта.

Успешный бизнесмен решил попутно стать ВИП агитатором одной из партий в США

По словам руководителя Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олега Вострых, выборы в США, которые пройдут 8 ноября, вероятно, позволят республиканцам укрепить свое влияние – и получить большинство в Сенате, где сейчас правят бал демократы. Отсюда, считает он, последние высказывания экс-президента Трампа, негативные информационные нападки телеведущих, симпатизирующий Республиканской партии, в сторону президента Украины. Отсюда же – активное обсуждение политических процессов в мире со стороны Маска, открыто симпатизирующего Трампу.

"Предвыборная кампания в США в самом разгаре. Успешный бизнесмен решил попутно стать ВИП агитатором одной из партий. В сети сейчас достаточно много информации о вероятных переговорах Маска с Путиным – с последующими озвученными бизнесменом страшилками, которые должны донести миру угрозы и желания Кремля. Известный бизнесмен, которого читают во всем мире миллионы людей, стал, к сожалением, не просто рупором республиканцев, но и рупором Путина. Личная это инициатива или просьба политиков – не имеет особого значения. Ставки перед встречей G20, которая также намечена в ноября, подымаются именно Россией. Потеря завоеванных территорией и невозможность их удержать заставляет рашистов придумывать новые рычаги влияния. Сюда же, – считает Олег Вострых, – можно отнести и последние обстрелы критической инфраструктуры городов Украины. Желание оставить население без света, воды и тепла хорошо укладывается в концепт уничтожения Украины и ее населения, который сейчас продвигают россияне".

Эксперт акцентирует, что страна-террорист перешла к новой фазе военных действий, войну на уничтожение мирных граждан и принуждение к миру через запугивание ударом ядерным оружием и полным уничтожением украинской инфраструктуры.

"В этой ситуации отказываться сейчас от Starlink – это плохая идея для нас. Интернет в любом месте на поле боя – одна из необходимых составляющих победы на сегодня. Поэтому, я не был бы настолько категоричен в оценке высказываний Маска, а проводил дипломатическую работу, выстраивал с ним бизнес-отношения, вплоть до покупки оборудования и оплаты за интернет, – говорит Олег Вострых. – В условиях, когда мир помогает нам, но не так сильно и не так решительно, как мог бы, становиться в позу – плохая идея. Нужно искать решения, идти на компромиссы с бизнесменом. Подключать администрацию Байдена и другие дипломатические возможности. Финансовая сторона должна быть закрыта. А вот с оценкой высказываний Маска и его "мирных" предложений, стоит подождать до окончания выборов в США, Время расставит все на место. Горшки легко побить, но тяжело склеить потом".

Переоценивать заявление Маска тоже не стоит, потому что применение ядерного оружия – это не просто последний для России шаг в войне

Политический консультант Александр Вербицкий напоминает, что это не первое заявление Маска, которое можно, например, рассматривать и с точки зрения того, что политика является далеко не самым плохим пиаром для производителей чего угодно – от одежды и обуви, до систем спутниковой связи и электромобилей.

"Но применительно к нашей ситуации, нужно понимать, что у господина Маска в любом случае есть большой объём информации из своего "клуба". В него входят не только просто богатые и знаменитые, но ещё и продвинутые в своих сферах люди (экономика, политика, высокие технологии). И если Маск говорит что-то подобное (исходя из принципа "предупреждён-вооружён"), то, как минимум, стоит прислушаться, а как максимум отработать варианты защиты населения. Тем более, что речь может идти об ударах по центрам принятия решений и стратегического управления. Конечно, можно говорить и о других локациях как целях для устрашения и деморализации населения… Но следует понимать, что хоть сегодня с агрессором воюет вся Украина, однако основной силой является армия", – поясняет эксперт.

В то же время, отмечает он, переоценивать заявление Маска тоже не стоит, потому что применение ядерного оружия – это не просто последний для России шаг в войне (показатель слабости и безнадежности ситуации на фронте для неё). Это ещё и конец существования РФ в нынешнем качестве – как государства на международной арене, как торгового партнера, как стороны, с которой кто-то захочет о чем-то вообще разговаривать, уверен Александр Вербицкий.

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