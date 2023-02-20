Иерусалим услышал сигнал США: парламентская делегация Израиля прибыла в Киев

Израильская парламентская делегация приехала с визитом в Киев во главе с председателем комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном для укрепления партнерства с Украиной. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Израильская парламентская делегация. Фото: из открытых источников

Он отметил, визит делегации связан с призывами со стороны США усилить партнерство между Киевом и Иерусалимом.

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"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном. Это свидетельствует о том, что они услышали своих американских коллег, недовольных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной. Ну и следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину и медлить больше, пожалуй, нельзя", — отметил Корнийчук.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что нынешние бои за Донбасс – это противостояние, от которого зависит многое из того, что мы готовим на ближайшее время. Он также подчеркнул важность сделать всё (в том числе со стороны мировых лидеров), чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира, по мнению Зеленского, должно быть таким, чтобы Россия не успевала обретать новые формы террора. О чем говорит происходящее сейчас на военных фронтах, а также на дипломатических – в ракурсе давления на РФ? Почему за год не удалось сделать эту войну катастрофически не выгодной для страны-агрессора? Как это сделать на второй год противостояния? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



