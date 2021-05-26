"Хуже, чем сегодня, не будет": как в оккупированном Крыму обстоит ситуация с водой

Жители аннексированного Россией Крыма все еще страдают от недостатка питьевой воды. При этом, как сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости", оккупационные власти полуострова уверяют, что самое страшное позади и вскоре необходимое водоснабжение будет восстановлено.



Оккупанты заявляют, что проблему с водой в Крыму решат до конца года. Фото из открытых источников

По словам непризнанного главы Крыма Сергея Аксенова, ситуацию с недостатком воды для местных жителей планируют решить уже к концу 2021 года. Самые большие проблемы могут ожидать лишь жителей Алушты и ближайших к ней сёл.

Аксенов утверждает, что "водная блокада" для Ялты и Симферополя уже практически преодолена. К победам своей команды российский чиновник записывает и то, что отсутствие водоснабжения в этих крупных городах фиксируется лишь по ночам.

Предыдущие моменты, из-за которых неоднократно звучали заявления о возможной экологической катастрофе в Крыму, Аксенов назвал "дном кризиса". По его словам, крымчанам больше не следует волноваться по этому поводу, поскольку самое страшное уже позади.

Интересно, что одним из вариантов решения ситуации с водоснабжением для полуострова оккупанты видят получение воды благодаря водопаду Джур-Джур. Возле естественного водоема планируют построить большое водохранилище, в котором сможет храниться около 8 млн кубических метров воды.

При этом оккупационные власти Крыма по-прежнему критикуют Украину за прекращение поставок воды на полуостров, подчеркнуто называя это "водной блокадой".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как с поисками пресной воды для крымчан может быть связано Азовское море. Больше деталей — в нашем материале.

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