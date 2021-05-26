"Хуже, чем сегодня, не будет": как в оккупированном Крыму обстоит ситуация с водой

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Вечканова Елена
Жители
аннексированного Россией Крыма все еще страдают от недостатка питьевой воды. При
этом, как сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости", оккупационные власти
полуострова уверяют, что самое страшное позади и вскоре необходимое
водоснабжение будет восстановлено.
Оккупанты заявляют, что проблему с водой в Крыму решат до конца года. Фото из открытых источников
По словам
непризнанного главы Крыма Сергея Аксенова, ситуацию с недостатком воды для
местных жителей планируют решить уже к концу 2021 года. Самые большие проблемы
могут ожидать лишь жителей Алушты и ближайших к ней сёл.
Аксенов утверждает, что "водная блокада" для Ялты и Симферополя уже практически
преодолена. К победам своей команды российский чиновник записывает и то, что
отсутствие водоснабжения в этих крупных городах фиксируется лишь по ночам.
Предыдущие
моменты, из-за которых неоднократно звучали заявления о возможной экологической
катастрофе в Крыму, Аксенов назвал "дном кризиса". По его словам, крымчанам
больше не следует волноваться по этому поводу, поскольку самое страшное уже позади.
Интересно, что
одним из вариантов решения ситуации с водоснабжением для полуострова оккупанты видят
получение воды благодаря водопаду Джур-Джур. Возле естественного водоема
планируют построить большое водохранилище, в котором сможет храниться около 8
млн кубических метров воды.
При этом оккупационные
власти Крыма по-прежнему критикуют Украину за прекращение поставок воды на
полуостров, подчеркнуто называя это "водной блокадой".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как с поисками пресной воды для крымчан может быть связано Азовское
море. Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какой инцидент на одном из крымских кинофестивалей боевики ОРДЛО назвали украинской провокацией.
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