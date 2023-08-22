Гражданка Польши пыталась вывезти из Украины мужчину, накрыв его одеялом

Гражданка Польши на украинско-польской границе пыталась незаконно пересечь границу со своим 32-летним парнем, которого накрыла одеялом. Пограничники обнаружили ситуацию и теперь украинец получит административную ответственность, тогда как в отношении полячки возбудили уголовное дело. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Женщина пыталась вывезти мужчину призывного возраста в Польшу. Фото: Госпогранслужба Украины

Гражданка Польши и ее 32-летний парень, который подпадает под ограничение выезда из Украины решили прибегнуть к уловкам с пересечением границы. Случай произошел 21 августа на пункте пропуска "Смольница — Кросценко". Полячка хотела совершить выезд из Украины в Польшу на автомобиле Renault. В ходе проверки автомобиля пограничники обнаружили, что на полу перед задними сиденьями находился мужчина, которого женщина решила скрыть одеялом.

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Оказалось, что такими действиями гражданка Польши, возможно, нарушила 332 статью УКУ, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконную перевозку лиц через украинскую границу. Мужчина за попытку незаконного пересечения границы получит админответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ узнали, сколько украинских мужчин было задержано при попытке уехать за границу во время войны.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае во Львовской области, где произошло обесточивание всего региона. Оказалось, что этому способствовал комбайнер, который во время жатвы повредил высоковольтную линию и обесточил Львов и область. В "Укрэнерго" вызвали специалистов на место инцидента и оперативно возобновили питание.



