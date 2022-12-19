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Графики отключения света будут еще сложнее

Центр исследования энергетики прогнозируют нелегкие времена по энергоснабжению

сегодня, 17:29
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире информационного Телемарафона, передают "Комментарии".

Графики отключения света будут еще сложнее

графики отключения света будут еще сложнее

"Дроны нанесли много вреда. Несколько очень важных объектов повреждены. Поэтому способность транспортировать электроэнергию еще более ограничена на сегодняшний день. Хочу предупредить, скорее всего, ближайшие несколько дней график отключений будет очень сложным. Он будет непредсказуемым, очень много оборудования в состоянии восстановления. Это означает, что очень сложно в ближайшие дни предусмотреть плановые удобные отключения", — говорит Александр Харченко.

Он отметил, что в ближайшие дни отключение электроэнергии может достигать 4-5 часов в сутки. В начале октября российские оккупанты совершили девять массированных ракетных атак на энергетические объекты Украины. В результате этих обстрелов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.

В Укрэнерго ожидают уменьшение дефицита, поскольку температура будет повышаться, и система лучше восстановится после недавних обстрелов. Кудрицкий напомнил, что уже возобновили работу энергоблоки на всех АЭС, расположенных на контролируемой территории. Однако существует еще некоторое ограничение сетями, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.

Во время массированного ракетного удара по Украине, как писали "Комментарии", 16 декабря российские войска в очередной раз атаковали ракетами инфраструктурные объектыБыли "прилеты" в ряде областейа по всей стране введены в действие аварийные отключения света. Следовательно, в Укрэнерго советуют украинцам запасаться водой и зарядить павербанки: завтра будет значительный дефицит электроэнергииПо словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, главной причиной дефицита станут низкие температуры.



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