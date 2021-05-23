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Готовьте зонты: где в Украине пройдут сильные дожди

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает, что в понедельник, 24 мая, ожидаются сильные дожди

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На смену теплым и солнечным дням в Украину придут сильные дожди с грозами. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупредили об ухудшении погодных условий.

Готовьте зонты: где в Украине пройдут сильные дожди

Погода в Украине на 24 мая / Фото: presa.ge

Итак, в понедельник, 24 мая, зонты следует приготовить жителям Полтавской и Сумской областей. Там сильные дожди пройдут днем. На они ожидаются в западных, северных и центральных областях страны (желтый (первый) уровень опасности). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Не обойдет дождь с грозами и столицу Украины, а также Киевскую область. Осадки ожидаются в ночное время. Температура ночью +11-13 ° С, днем — 17-19 °С с отметкой "плюс".

Украинский синоптик Наталка Диденко объяснила, что ухудшение погодных условий будет вызвано надвигающимся циклоном. 

По предварительным расчетам Укргидрометцентра, в конце мая в Украине не стоит ожидать жаркой погоды, потому что атмосферные фронты и облака мешают воздуху прогреться. До конца текущего месяца температура будет умеренной.

Недавно ученые рассказали о хорошо знакомом всем приятном и освежающем запахе, который появляется после дождя. Оказалось, что в нем может таиться опасность для нашего здоровья. Она появляется из-за химиката геосмина, который и отвечает за специфический аромат.

К тому же, человеческое обоняние настолько чувствительно к нему, что может учуять этот запах, даже когда на триллион других молекул приходится всего пять молекул геосмина.

Ранее британские эксперты во время исследования выяснили, какой эффект дожди оказывают на эволюцию гористых местностей. Оказалось, что горные пики способны двигаться под воздействием дождей. Однако на это требуются миллионы лет. 


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