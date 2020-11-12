Всем нам хорошо знаком этот приятный и освежающий запах, который появляется после дождя. Но, как оказалось, в нем может таиться опасность для нашего здоровья. Давайте разберемся, в чем тут дело.

Почему так хорошо пахнет после дождя и чем это грозит здоровью. Фото: unsplash

Опасность появляется из-за химиката геосмин, который и отвечает за специфический аромат. К тому же, человеческое обоняние настолько чувствительно к нему, что может учуять его запах, когда на триллион других молекул приходится всего пять молекул геосмина.

Когда капли падают на землю, то они "катапультируют" микробов в воздух. Плюс, во время падения капля вбирает в себя маленькие пузырьки воздуха, каждый из которых не шире человеческого волоса.

Когда маленькая капелька падает на землю, то она разбивается на сотни других капелек, в каждой из которых есть множество бактерий. Известно, что в этих микроскопических каплях они могут прожить целый час.

Также могут распространяться и инфекции во время дождя. Стоит отметить, что именно с этим связаны вспышки мелиоидоза в сезон дождей на территории юго-восточной Азии и северной Австралии. Инфекционную болезнь можно лечить, но без необходимых антибиотиков коэффициент смертности может достигать 90 процентов.

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