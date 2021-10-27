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Государственная комиссия ТЭБ и ЧС: семь областей стали "красными"

Количество новых случаев заболевания COVID-19 растет

сегодня, 11:25
Автор:

Козлова Альбіна
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По решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 27 октября еще семь областей отнесут в "красную" зону эпидемической опасности. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС: семь областей стали "красными"

Количество больных в областях выросло, фото из открытых источников

С субботы, 30 октября, в красную зону попадают Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Соответственно, в этих регионах будут усилены карантинные ограничения. Чтобы доехать в эти области гражданам нужно предоставлять вместе с билетом на транспорт сертификат о полной вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста.

Если в общепитах, Торговых центрах на непродовольственных рынках и в магазинах все рабочие не вакцинированы, то их работа прекращается. Также в красных зонах запрещено проведение массовых мероприятий.

По статистическим данным на 27 октября, новых случаев 22 574, умерло за сутки — 692, госпитализировано — 5 925 человек. В Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 ежедневно до 2 ноября может быть примерно 22 960 или 24 625 человек, а с 3-9 ноября – 24 242 или 28 929 человек.

"В последние две недели в Украине заболеваемость COVID-19 продолжала расти, однако темпы этого роста снизились. Несмотря на это, ученые прогнозируют, что увеличение количества новых случаев продлится еще как минимум одну-две недели", — сообщают на канале Коронавирус. Инфо.

Как сообщал портал "Комментарии", COVID-19 в Украине набирает обороты. Так, пик заболеваемости коронавирусом в стране можно ожидать уже в конце октября. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Также мы писали , что от коронавирусной болезни на Черниговщине ушел из жизни школьник, учившийся в 9 классе. В областное медицинское учреждение его завезли уже с осложнениями. Спасти жизнь мальчику медикам не удалось.







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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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