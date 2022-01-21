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Гололедица и порывистый ветер: синоптик озвучила прогноз погоды на выходных в Украине

Столбики термометров покажут температуру в пределах 0-4 градусов мороза

сегодня, 14:10
Автор:

Елизавета Черных
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По словам известного украинского синоптика Натальи Диденко, на выходных, 22-23 января, на территории Украины ожидается гололедица, а также порывистый ветер. В некоторых регионах осадки в виде снега. Специалист обнародовала свой прогноз в соцсети Facebook. 

Гололедица и порывистый ветер: синоптик озвучила прогноз погоды на выходных в Украине

Синоптик озвучила прогноз погоды на выходных в Украине - фото из открытых источников

Диденко отметила, что на выходных столбики термометров покажут температуру в пределах 0-4 градусов со знаком "минус", а в южной части страны — 1-5 градусов тепла. Кроме того, в этом регионе в уикенд существенных осадков не прогнозируются. 

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег и порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 3-6 градусов мороза, а днем немного потеплеет до -2-0 градусов. 

Кроме того, Наталья Диденко отметила, что уже с началом новой недели, с 24 января, в большинстве областей страны усилятся морозы. 

"Зима хочет быть собой", — добавила синоптик. 

Напомним, что ранее замглавы Украинского гидрометеорологического центра Леонид Прокопенко рассказал о изменениях климата в Украине и их влиянии на погоду, в частности в январе. Так, специалист отметил, что средняя температура текущего месяца выше, чем в аналогичный период в предыдущие годы. При этом синоптик отметил, что украинцам следует ждать большее количество природных катаклизмов. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по словам директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, климатические изменения, произошедшие в Украине, являются очень драматичными. Нынешняя температура столицы больше напоминает температуру Николаева или Херсона. 



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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