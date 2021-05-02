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Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО)

Более 1200 одесских патриотов взяли участие в шествии, посвященному годовщине событий 2 мая 2014 года

сегодня, 16:46
Автор:

Вечканова Елена

Для многих украинцев начало мая связано не только с привычными праздничными выходными, но и с трагическими событиями недавней истории.

Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО)

Марш защитников Одессы 2 мая 2021 года. Фото: Святослав Челбашев и Мария Киселева

Так, в Одессе ежегодно чтят память украинских патриотов, которые весной 2014 года остановили приход "русского мира" на территорию города и всей области. Как сообщает местный ресурс "Думская", в этом году националистические силы Одессы организовали специальный "Марш защитников".

Поначалу в шествии принимало участие около семи сотен человек. Однако уже через несколько часов, по информации одесских полицейских, количество шествующих одесситов увеличилось до более 1200 лиц.

Участники принесли с собой различную символику: от флагов Украины и армии УПА до знамен самого города. Во время минуты молчания активисты вспомнили погибших украинских патриотов во время событий на Куликовом поле в 2014 году. В память о покойных Игоре Иванове и Андрее Бирюкове был отслужен специальный молебен.

Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 2
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 3
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 4
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 5
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 6
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 7
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 8
Годовщина событий 2 мая: в Одессе состоялся «Марш защитников города» (ФОТО) - фото 9

Маршем участники акции прошли по знаменитой Дерибассовской, где ненадолго вспыхнул небольшой конфликт с одним из прохожих. Однако, как сообщается, до драки дело не дошло — вовремя вмешалась полиция.

Шествие закончилось в парке Шевченко. Во время финальной части акции все желающие патриоты и ветераны войны на Донбассе могли высказаться.

Главным посылом каждого выступления была гордость за тех, кто семь лет назад сумел остановить наступление "русского мира" на украинскую Одессу. Также патриоты подчеркнули, что патриотически настроенные граждане всегда готовы дать отпор любой агрессии со стороны России.

Отметим, что желающие почтить память антимайдановцев, которые погибли 2 мая на Куликовом поле, имели такую возможность. Однако проход к бывшему Дому профсоюзов тщательно охраняется представителями полициями. Людей допускают к возложению цветов или к зданию только после проверки с помощью металлоискателя.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошел массовый конфликт между приверженцами "русского мира" и местной общиной участников Революции Достоинства. В результате вооруженного конфликта и последующего пожара на Куликовом поле с жизнью распрощалось 48 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему на украинских дорогах усилили полицейский контроль и что именно это означает.

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Источник: https://dumskaya.net/news/predstaviteli-patrioticheskih-i-veteranskih-orga-142495/
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