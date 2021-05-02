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На украинских дорогах и в местах отдыха усилили контроль

Глава Нацполиции Александр Фацевич отметил, что в день празднования Пасхи, 2 мая, на дорогах Украины и в местах отдыха был усилен контроль

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня, 2 мая, отмечается большой и светлый праздник Пасхи. Чтобы празднование прошло спокойно и без нарушений, на дорогах Украины и в местах отдыха был усилен полицейский контроль. Такую информацию сообщил глава Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

На украинских дорогах и в местах отдыха усилили контроль

Пасха в Украине / Фото: mvs.gov.ua

Известно, что за соблюдением порядка в усиленном режиме следят как пешие, так и автомобильные патрули Национальной полиции. Они смотрят, соблюдают ли горожане карантинные ограничения, которые действуют в некоторых областях страны. 

Александр Фацевич отметил, что патрульные жестко контролируют соблюдение правил дорожного движения, особенно, если это касается управления автомобильным транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении. Также сотрудники полиции патрулируют зоны отдыха, водоемы и курортные зоны в южных регионах государства.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что в Украине во время пасхальной ночи не было зафиксировано серьезных и грубых нарушений. За правопорядком следили более 29 тысяч правоохранителей. 

По данным Нацполиции, пасхальные богослужения планировало посетить около миллиона жителей Украины. Всего в пасхальную ночь работали 14 тысяч храмов.

Правоохранители предупреждали, что в случае, если люди не будут соблюдать карантинных ограничений, они будут проводить разъяснительную работу. Если же их замечания будут игнорировать, то стражи порядка могут привлечь нарушителей к административной или же криминальной ответственности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и подчеркнул, что праздновать ее дома — не зазорно и не грешно, ведь так мы показываем заботу о своих ближних.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/pravooxoronci-posilili-kontrol-za-bezpekoyu-doroznyogo-ruxu-ta-u-miscyax-vidpocinku-gromadyan
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