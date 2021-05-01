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Около миллиона верующих планируют посетить церкви на Пасху, - полиция

Украинцев будут штрафовать в пасхальную ночь за нарушение карантинных ограничений

сегодня, 12:11
Автор:

Татьяна Веремеева

Посетить пасхальные богослужения планируют около миллиона жителей Украины. Всего в ближайшую ночь будут работать 14 тыс. храмов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Около миллиона верующих планируют посетить церкви на Пасху, - полиция

Карантин на Пасху-2021. Фото: ukranews.com

В сообщении указано, что публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей, среди которых будет 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. нацгвардейцев, 1,4 тыс. курсантов учреждений Министерства внутренних дел (МВД), а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Правоохранители предупреждают, что в случае, если люди не будут соблюдать карантинные ограничения, они будут проводить разъяснительную работу, если же их замечания будут игнорировать, то они могут привлечь нарушителей к административной или криминальной ответственности.

Украинцам напоминают, что в условиях активного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время массовых мероприятий важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с настоятелями украинских церквей накануне майских праздников. Во встрече приняли участие предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Гарант обратился к церковникам с просьбой донести до прихожан информацию о необходимости соблюдения карантинных правил и важность вакцинации от COVID-19.


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