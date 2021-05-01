Около миллиона верующих планируют посетить церкви на Пасху, - полиция

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Татьяна Веремеева
Посетить пасхальные богослужения планируют около
миллиона жителей Украины. Всего в ближайшую ночь будут работать 14 тыс. храмов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Карантин на Пасху-2021. Фото: ukranews.com
В сообщении указано, что публичную безопасность и
порядок будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей, среди которых будет
21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. нацгвардейцев, 1,4 тыс. курсантов учреждений
Министерства внутренних дел (МВД), а также сотрудники Государственной службы по
чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Правоохранители предупреждают, что в случае, если
люди не будут соблюдать карантинные ограничения, они будут проводить
разъяснительную работу, если же их замечания будут игнорировать, то они могут
привлечь нарушителей к административной или криминальной ответственности.
Украинцам напоминают, что в условиях активного
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время массовых мероприятий важно соблюдать
социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Напомним, президент Украины Владимир
Зеленский провел встречу с настоятелями украинских церквей накануне майских
праздников. Во встрече приняли участие
предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, предстоятель Украинской
православной церкви Московского патриархата Онуфрий, глава Украинской
греко-католической церкви Святослав Шевчук, а также руководитель Офиса
президента Андрей Ермак. Гарант обратился к церковникам с просьбой донести до
прихожан информацию о необходимости соблюдения карантинных правил и важность
вакцинации от COVID-19.
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