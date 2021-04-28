Зеленский обсудил правила соблюдения карантина на Пасху с главами украинских церквей

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Данило Матюха
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с настоятелями украинских церквей накануне майских праздников. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.
Встреча Зеленского с настоятелями - фото: president.gov.ua
Во встрече приняли участие предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Гарант обратился к церковникам с просьбой донести до прихожан информацию о необходимости соблюдения карантинных правил и важность вакцинации от COVID-19.
Церковные деятели сообщили, что Всеукраинский совет церквей пришел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.
Напомним, что украинцам советуют во время празднования Пасхи-2021 соблюдать дистанцию в церквях, надевать маски или смотреть богослужения онлайн.
В Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть рассудительными во время празднования Пасхи-2021, ведь в стране продолжается эпидемия коронавируса и несколько регионов находятся в "красной" зоне карантина.
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