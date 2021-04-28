Зеленский обсудил правила соблюдения карантина на Пасху с главами украинских церквей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с настоятелями украинских церквей накануне майских праздников. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Встреча Зеленского с настоятелями - фото: president.gov.ua

Во встрече приняли участие предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Гарант обратился к церковникам с просьбой донести до прихожан информацию о необходимости соблюдения карантинных правил и важность вакцинации от COVID-19.

"Я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - обратился к руководителям украинских церквей Зеленский.

Церковные деятели сообщили, что Всеукраинский совет церквей пришел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Напомним, что украинцам советуют во время празднования Пасхи-2021 соблюдать дистанцию в церквях, надевать маски или смотреть богослужения онлайн.

В Украине не планируют вводить локдаун на пасхальные и майские праздники. Об этом сказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев быть рассудительными во время празднования Пасхи-2021, ведь в стране продолжается эпидемия коронавируса и несколько регионов находятся в "красной" зоне карантина.



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