На Донбассе началось пасхальное обострение — подробности

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Вечканова Елена
Несмотря на то,
что большинство украинцев радуется началу мая и предстоящему празднику
Воскресения Христового, восток страны снова страдает от военного обострения. По
сообщению представителей штаба Операции Объединенных Сил, 1 мая российские
боевики активно обстреливали позиции ВСУ.
Боевики пять раз нарушили режим тишины 1 мая. Фото из открытых источников
Отмечается, что
режим тишины был нарушен оккупантами минимум пять раз. Различное запрещенное
оружие использовалось боевиками неподалку Песков, Пивденного, Новгородского и
Шумов.
Как информируют
украинские военнослужащие, позиции страдали от огневой мощи пулеметов, гранатометов
и даже минометов. Также боевики ОРДЛО не гнушались использовать также запрещенные
у линии разграничения беспилотники.
Именно в
результате такой атаки осколочные ранения получил один из украинских
защитников. Сообщается, что бойца вовремя обеспечили необходимой помощью, и
сейчас он находится под наблюдением медиков. На данный момент его состояние квалифицируют
как удовлетворительное.
Инцидент с
ранением произошел неподалеку Водяного.
Стоит отметить,
что для защиты собственных рубежей украинские военнослужащие отстреливались в
ответ — что не запрещено договоренностями.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что украинская сторона регулярно сообщает о нарушениях режима тишины со стороны боевиков ОРДЛО, что несет за собой как ранения, так и гибель наших защитников. Однако боевые потери несет и сторона противника. Так, в течение апреля российские оккупанты попрощались сразу с 31 бойцом, поддерживающим непризнанные республики. Больше подробностей можете узнать в нашем материале.
Также на портале мы сообщали о том, какую, по мнению Леонида Кравчука, стратегию по отношению к Украине выстраивает Российская Федерация.
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