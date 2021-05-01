logo
Русский Українська

BTC/USD

57501.93

ETH/USD

2932.92

LTC/USD

272.89

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия На Донбассе началось пасхальное обострение — подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

На Донбассе началось пасхальное обострение — подробности

Приближение Пасхи не принесло долгожданного перемирия на Донбассе — российские оккупанты пять раз нарушили режим тишины

сегодня, 21:44
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на то, что большинство украинцев радуется началу мая и предстоящему празднику Воскресения Христового, восток страны снова страдает от военного обострения. По сообщению представителей штаба Операции Объединенных Сил, 1 мая российские боевики активно обстреливали позиции ВСУ.

На Донбассе началось пасхальное обострение — подробности

Боевики пять раз нарушили режим тишины 1 мая. Фото из открытых источников

Отмечается, что режим тишины был нарушен оккупантами минимум пять раз. Различное запрещенное оружие использовалось боевиками неподалку Песков, Пивденного, Новгородского и Шумов.

Как информируют украинские военнослужащие, позиции страдали от огневой мощи пулеметов, гранатометов и даже минометов. Также боевики ОРДЛО не гнушались использовать также запрещенные у линии разграничения беспилотники.

Именно в результате такой атаки осколочные ранения получил один из украинских защитников. Сообщается, что бойца вовремя обеспечили необходимой помощью, и сейчас он находится под наблюдением медиков. На данный момент его состояние квалифицируют как удовлетворительное.

Инцидент с ранением произошел неподалеку Водяного.

Стоит отметить, что для защиты собственных рубежей украинские военнослужащие отстреливались в ответ — что не запрещено договоренностями.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что украинская сторона регулярно сообщает о нарушениях режима тишины со стороны боевиков ОРДЛО, что несет за собой как ранения, так и гибель наших защитников. Однако боевые потери несет и сторона противника. Так, в течение апреля российские оккупанты попрощались сразу с 31 бойцом, поддерживающим непризнанные республики. Больше подробностей можете узнать в нашем материале.

Также на портале мы сообщали о том, какую, по мнению Леонида Кравчука, стратегию по отношению к Украине выстраивает Российская Федерация.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1109349006224381
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ