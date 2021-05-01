На Донбассе началось пасхальное обострение — подробности

Несмотря на то, что большинство украинцев радуется началу мая и предстоящему празднику Воскресения Христового, восток страны снова страдает от военного обострения. По сообщению представителей штаба Операции Объединенных Сил, 1 мая российские боевики активно обстреливали позиции ВСУ.



Боевики пять раз нарушили режим тишины 1 мая. Фото из открытых источников

Отмечается, что режим тишины был нарушен оккупантами минимум пять раз. Различное запрещенное оружие использовалось боевиками неподалку Песков, Пивденного, Новгородского и Шумов.

Как информируют украинские военнослужащие, позиции страдали от огневой мощи пулеметов, гранатометов и даже минометов. Также боевики ОРДЛО не гнушались использовать также запрещенные у линии разграничения беспилотники.

Именно в результате такой атаки осколочные ранения получил один из украинских защитников. Сообщается, что бойца вовремя обеспечили необходимой помощью, и сейчас он находится под наблюдением медиков. На данный момент его состояние квалифицируют как удовлетворительное.

Инцидент с ранением произошел неподалеку Водяного.

Стоит отметить, что для защиты собственных рубежей украинские военнослужащие отстреливались в ответ — что не запрещено договоренностями.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что украинская сторона регулярно сообщает о нарушениях режима тишины со стороны боевиков ОРДЛО, что несет за собой как ранения, так и гибель наших защитников. Однако боевые потери несет и сторона противника. Так, в течение апреля российские оккупанты попрощались сразу с 31 бойцом, поддерживающим непризнанные республики. Больше подробностей можете узнать в нашем материале.

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