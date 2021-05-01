Бригада-200: офицер рассказал о потерях среди боевиков «Л-ДНР» за апрель

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Вечканова Елена
Война
у линии разграничения на Донбассе продолжается, несмотря на любые праздничные
даты. Регулярно сообщается о нарушениях режима тишины со стороны боевиков ОРДЛО,
чуть реже ВСУ рассказывают о раненных или погибших украинских защитниках.
Однако боевые потери несет и сторона противника. По информации офицера ВСУ
Сергея Нещадима, в апреле российские оккупанты попрощались сразу с 31 бойцом,
поддерживающим непризнанные республики.
В апреле 2021 года боевики ОРДЛО потеряли 31 бойца. Фото из открытых источников
Нещадим
утверждает, что всего за прошедший месяц в ОРДЛО в список потерь "записаны" 69
человек. Среди них — 38, которые были ранены или травмированы. Все
происшествия, повлекшие за собой соответствующие последствия, не считаются
боевыми.
К
сожалению, ни технику, ни любое из вооружений, принадлежащих российским
оккупантам, украинской армии уничтожить не удалось. Однако это лишний раз подтверждает,
что ВСУ всячески соблюдает требования насчет сохранения режима тишины на
Донбассе.
В
целом же, за последние девять месяцев, с июля 2020 года, боевики так называемых
"Донецкой и "Луганской народных республик" потеряли 216 "побратимов" (среди них
8 человек — боевые). Ранено было 258 оккупантов. Помимо этого, были уничтожено
сразу 12 единиц различной военной техники, среди которой и боевые автомобили, и
беспилотники.
Напомним, что
украинская сторона в апреле потеряла сразу 14 своих защитников. Денис Юшко, самый младший
боец ВСУ, отдавший жизнь за Украину, не дожил несколько недель до своего
23-летия.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что в апреле
Также на портале мы рассказывали, каким образом можно было бы сократить количество выдаваемых российских паспортов в ОРДЛО.
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