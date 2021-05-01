Бригада-200: офицер рассказал о потерях среди боевиков «Л-ДНР» за апрель

Война у линии разграничения на Донбассе продолжается, несмотря на любые праздничные даты. Регулярно сообщается о нарушениях режима тишины со стороны боевиков ОРДЛО, чуть реже ВСУ рассказывают о раненных или погибших украинских защитниках. Однако боевые потери несет и сторона противника. По информации офицера ВСУ Сергея Нещадима, в апреле российские оккупанты попрощались сразу с 31 бойцом, поддерживающим непризнанные республики.



В апреле 2021 года боевики ОРДЛО потеряли 31 бойца. Фото из открытых источников

Нещадим утверждает, что всего за прошедший месяц в ОРДЛО в список потерь "записаны" 69 человек. Среди них — 38, которые были ранены или травмированы. Все происшествия, повлекшие за собой соответствующие последствия, не считаются боевыми.

К сожалению, ни технику, ни любое из вооружений, принадлежащих российским оккупантам, украинской армии уничтожить не удалось. Однако это лишний раз подтверждает, что ВСУ всячески соблюдает требования насчет сохранения режима тишины на Донбассе.

В целом же, за последние девять месяцев, с июля 2020 года, боевики так называемых "Донецкой и "Луганской народных республик" потеряли 216 "побратимов" (среди них 8 человек — боевые). Ранено было 258 оккупантов. Помимо этого, были уничтожено сразу 12 единиц различной военной техники, среди которой и боевые автомобили, и беспилотники.

Напомним, что украинская сторона в апреле потеряла сразу 14 своих защитников. Денис Юшко, самый младший боец ВСУ, отдавший жизнь за Украину, не дожил несколько недель до своего 23-летия.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в апреле огнестрельное ранение по вине боевика т.н. "ЛНР" получила несовершеннолетняя девушка. Узнать больше подробностей, а также прослушать аудиозапись разговора оккупантов вы можете у нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, каким образом можно было бы сократить количество выдаваемых российских паспортов в ОРДЛО.

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