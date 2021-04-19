Боевик на Донбассе подстрелил 15-летнюю девушку: подробности (АУДИО)

Ситуация у линии разграничения на Донбассе с каждым днем становится все сложнее. Украинские военнослужащие ежедневно рапортуют о постоянном нарушении режима тишины. Также участились случаи ранения или гибели гражданских лиц на подконтрольной боевикам территории. Так, по информации Главного управления разведки Минобороны, 18 апреля огнестрельное ранение по вине боевика получила несовершеннолетняя девушка.



Стрелявший боевик пытался сбежать на подконтрольную Украине территорию. Фото из открытых источников

Отечественным разведчикам удалось перехватить телефонную беседу неназванных боевиков "ЛНР", в котором обсуждался инцидент.

"Выстрел из автомата. В гражданскую попали", — говорит один российский наемник другому.

К сожалению, ответ расслышать не удается. Судя по всему, на втором конце провода интересовались деталями произошедшего. Однако кроме примерного возраста девочки — "лет пятнадцати", никакой дополнительной информации разговор не дал.



Известно лишь, что выстреливший боевик якобы чистил свой автомат и во время этого совершил непроизвольный выстрел. Осталась ли в живых раненная несовершеннолетняя, также непонятно.





По информации украинских разведчиков, "стрелок" якобы пытался бежать из "ЛНР" после случившегося. Впрочем, его задержали бывшие сослуживцы в районе поселка Христово, что располагается неподалеку Счастья.



При этом в Минобороны утверждают, что боевики уже готовы переложить ответственность за случившееся на украинскую армию. Существует высокая вероятность появления неправдивой информации о "зверствах ВСУ" в пропагандистских и российских медиа.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России обвинили украинских военных в убийстве маленького мальчика, живущего на оккупированной территории. Представители миссии ОБСЕ пытались пролить свет на эту ситуацию.

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