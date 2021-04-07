Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: ОБСЕ сообщила подробности

В отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 апреля описан разговор с бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское Донецкой области. Женщина сообщила представителям организации, что в момент взрыва находилась в доме, а услышав его, увидела много дыма, передает Радио Свобода.

Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности - фото из открытых источников

Жительница села рассказала, что выйдя во двор, увидела на земле своего внука, фрагменты осколков рядом и повреждения на заборе.

Наблюдатели ОБСЕ также провели беседу с сотрудниками Донецкого морга, куда доставили тело погибшего ребенка. Те сообщили, что мальчик скончался от взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

Напомним, что в России снова активизировалась дезинформационная работа против украинского государства. В последние дни на территории РФ и ОРДЛО рассказывают о якобы "циничном убийстве маленького ребенка украинскими военными". В Министерстве иностранных дел Украины подобную информацию назвали фейковой и манипулятивной.

Как было выяснено во время журналистского расследования, смерть ребенка действительно зафиксирована в поселке Александровское Донецкой области. При этом российские оккупанты скрывают ее реальные причины, сбрасывая ответственность на украинскую армию. В действительности же один из местных жителей промышлял сбором всяческого мусора, среди которого находились и части боеприпасов. Среди груды обломков каким-то образом, по свидетельствам односельчан, оказалась несработавшая прежде мина. Когда же ее решил проверить пятилетний ребенок, снаряд взорвался. Ребенок умер на месте.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава государства Владимир Зеленский уверен, что единственный путем, который приведет к завершению войны на Востоке страны, является вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!