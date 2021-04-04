Боевики на Донбассе начинили детский самолет взрывчаткой (Фото)

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Кириєнко Анна
На этой неделе вблизи населенного пункта Широкино было найдено самодельное взрывное устройство в виде детской игрушки. Об этом сообщили на официальной странице ООС в Фейсбуке.
Украинские военные в Донбассе нашли игрушку начиненную взрывчаткой. Фото: sud.ua
В пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты зафиксировали запрещенное Женевскими конвенциями вооружения. Боевики начинили детский самолетик взрывчаткой.
Данный самолет — пример дистанционного минирования. По словам представителей ООС таким образом минировании вовсе не новый, российская сторона часто его использует.
Всего с 2014 года в Донецкой и Луганской областях произошло 300 инцидентов из-за самодельной взрывчатки. Наибольшая опасность такого оружия в том, что от нее могут пострадать не только военные, но и мирное население. В этом случае погибнуть мог бы ребенок, проходя мимо, обратив внимание на опасную игрушку.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам гаранта, Украина и в дальнейшем будет пытаться договориться о перемирии на Донбассе. Прочитать мнение президента полностью можно в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда закончится война в Донбассе. Данилов подчеркнул, что Россия прежде всего должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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