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Боевики на Донбассе начинили детский самолет взрывчаткой (Фото)

Украинцы военные вовремя нашли и оперативно обезвредили оружие

сегодня, 22:10
Автор:

Кириєнко Анна

На этой неделе вблизи населенного пункта Широкино было найдено самодельное взрывное устройство в виде детской игрушки. Об этом сообщили на официальной странице ООС в Фейсбуке.

Боевики на Донбассе начинили детский самолет взрывчаткой (Фото)

Украинские военные в Донбассе нашли игрушку начиненную взрывчаткой. Фото: sud.ua

В пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты зафиксировали запрещенное Женевскими конвенциями вооружения. Боевики начинили детский самолетик взрывчаткой.

"Прилетел по ветру со стороны противника. Казалось, невинная детская игрушка. При взыскании кошкой сдетонировала", — сообщается в пресс служба.

Данный самолет — пример дистанционного минирования. По словам представителей ООС таким образом минировании вовсе не новый, российская сторона часто его использует.

Боевики на Донбассе начинили детский самолет взрывчаткой (Фото) - фото 2
Боевики на Донбассе начинили детский самолет взрывчаткой (Фото) - фото 3

Всего с 2014 года в Донецкой и Луганской областях произошло 300 инцидентов из-за самодельной взрывчатки. Наибольшая опасность такого оружия в том, что от нее могут пострадать не только военные, но и мирное население. В этом случае погибнуть мог бы ребенок, проходя мимо, обратив внимание на опасную игрушку.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам гаранта, Украина и в дальнейшем будет пытаться договориться о перемирии на Донбассе. Прочитать мнение президента полностью можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда закончится война в Донбассе. Данилов подчеркнул, что Россия прежде всего должна забрать свое имущество и покинуть территорию Донецкой и Луганской областей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1092203651272250
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