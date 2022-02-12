Глобальный передел мира между США, РФ и КНР стартовал: какое место отведено Украине

Соединенные Штаты пообещали выделить больше дипломатических ресурсов и ресурсов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять тому, что они видят, как попытки Китая создать региональную сферу влияния и стать самой влиятельной державой мира. Что можно сказать о данном противостоянии? Как оно отражается на попытках сдержать российскую агрессию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Глобальный передел мира. Фото: из открытых источников

В мире стартовали новые геополитические процессы с разделением сфер влияния между державами-монстрами

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов считает, что представленный на днях 12-страничный обзор доктрины администрацией Байдена свидетельствует о начале экономической и политической экспансии в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Эти документы были обнародованы накануне визита в указанный регион госсекретаря США Энтони Блинкена. Такая позиция Белого дома свидетельствует о потере США ряда своих позиций и контроля части Индо-Тихоокеанского бассейна, в отличии Китая, который наоборот стремительно наращивает свое влияние", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Китай заявил о своем доминировании в военном, технологическом, экономическом секторе. Идет борьба за Тайвань, так как КНР считает его своей территорией. Эти события разворачиваются на фоне Российско-Китайского альянса, который сформировался после встречи 4 февраля в Пекине лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина.

"Итогом стало заявление о глобальном переделе мира и выстраивании новой геополитической конфигурации с учетом собственного понимания международного порядка и прав человека, – напоминает Алексей Воронцов. – Также руководители РФ и КНР выступили против расширения НАТО. Это говорит о старте новых геополитических процессов на мировой арене, разделении сфер влияния между державами-монстрами. По моему мнению, это несет серьезные угрозы установившемуся шаткому мире на планете, где мелкая искра может зажечь пожар всемирного масштаба".

США сейчас оказались в ситуации игры на двух досках

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян уверен, что ключевым выгодополучателем от сегодняшних агрессивных действий России против Украины является Китай. Поскольку РФ делает за него "грязную работу" и бросает вызов коллективной системе безопасности и тому мироустройству, которое создалось в результате нескольких мировых войн – и закрепляло особую роль за западными странами в обеспечении мира и безопасности на планете.

"Когда РФ атаковала Украину (оккупировала Крым, начала боевые действия на востоке), под этот шумок Китай фактически аннексировал Гонконг. И сейчас, в случае гипотетического нового витка эскалации, это создает дымовую завесу для возможной активизации Китая по Тайваню. Тем более, что в последние годы КНР абсолютно неприкрыто повышает градус риторики и подготовку свои вооруженных сил к наступательным операциям. Не двузначно намекая на военную операцию по отношению к Тайваню, – поясняет Олег Саакян. – Поэтому США сейчас оказались в ситуации игры на двух досках. С одной стороны – это европейская доска, европейская безопасность и поддержание трансатлантического единства. С другой – Тихоокеанский регион, где у Штатов есть ряд союзников и обязательств по отношению к ним (Южная Корея, Япония, Австралия). Также видим постоянную поддержку со стороны американцев Тайваня".

На сегодняшний день, продолжает эксперт, эти две доски перетекают одна в другую. И сдвиги, и созданные прецеденты на одной – могут отбиться эхом на другой.

"Например, когда говорят о возможности "слива" Западом Украины – это тут же повышает риски для Тайваня, Японии, Южной Кореи и других союзников США, которые получают меседж, что их судьбу могут "порешать" за их спиной. Понимание этого приводит к тому, что даже если некоторые "горячие головы" в США, которые, возможно, хотели бы пойти за счет Украины на сделку с РФ, это стратегически будет крайне болезненным для американской администрации. Потому что аукнется с других концов мира. Поэтому и заинтересованность в стабильности и балансировании влияния Китая в Тихоокеанском регионе отбивается нам тем, что Украина всячески поддерживается США. И сценариев возможных "сливов" Украины в реалистичном обозримом будущем нет", – резюмирует Олег Саакян.

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