Выдыхать еще рано: почему угроза вторжения РФ нарастает и что может произойти в 20-х числах февраля

Издание The New York Times, ссылаясь на источники в украинском командовании, считает, что Россия пока не готова к вторжению на украинскую территорию, но находится на финальном этапе подготовки к военной операции. К вторжению она может быть готова уже в середине февраля. Какова вероятность того, что вторжение, о котором столько говорят, всё же произойдет в обозримом будущем? Кто больше нагнетает – РФ или Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Путин переносит дату вторжения, исходя из того, как сама Украина и наши международные партнеры реагируют на российские действия

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов акцентирует, что Россия действительно наращивает свое присутствие на границах с Украиной. Причем, не только на своей территории, но и на территории Беларуси.

"Она проводит тактическую слаженность между оперативно-батальонными группами, разворачивает инфраструктуру поддержки (в том числе медицинскую) вероятного вторжения. И продолжает наращивать информационные атаки. В том числе с помощью своих проксиструктур, к которым с недавнего времени относится руководство Беларуси, а с 2014-го – марионеточные режимы на временно оккупированных украинских территориях. Всё это явно координируется их Кремля", – уверен эксперт.

По его мнению, то, что в СМИ переносится дата вероятного вторжения с января, на начало февраля, его середину, а то и март (после Олимпийских и Паралимпийски игр) не столь суть важно. Важно то, что вторжение возможно в любой момент.

"Потому что целью Путина остается, как и прежде, полное подчинение Украины, – поясняет Валерий Дымов. – И пока он просто переносит дату вторжения, исходя из того, как сама Украина и наши международные партнеры реагируют на российские действия. Война продолжается. Как я не раз говорил, Путин – это Гитлер с ядерным оружием. А его шантаж широкомасштабной войной является одним из способов подчинения Украины, которую он не считает за самостоятельное государство".

Нагнетания со стороны западных СМИ эксперт не видит. Он считает, что они просто реагируют на то, что реально происходит. И реагируют куда более адекватно, чем в 2014-м. И реагируют, апеллируя разведданными.

"Не секрет, что США имеет массу спутников, сильнейшую разведку. Кроме того, существует проект "Пять глаз" – система контроля за ситуацией на земном шаре с помощью координации спутников и государственных органов между США, Канадой, Австралией, Японией и Великобританией. Все они подчеркивают, что нагнетает именно РФ", – говорит Валерий Дымов.

Его куда более беспокоит, как реагирует на происходящее украинская власть.

Эксперт поясняет:

"Когда президент Зеленский сперва говорит "войны не будет, готовьтесь к шашлыкам", а через какое-то время – "Харьков может быть оккупирован", это вызывает массу вопросов. И дает агрессору больше мотивации для вторжения. Когда глава украинского МИД Кулеба заявляет, что западные партнеры излишне драматизируют ситуацию, когда на Совбезе ООН подобные заявления украинской власти цитирует представитель страны-агрессора – это вызывает у меня вопросы касательно адекватной оценки официальным Киевом ситуации, которая складывается вокруг нашей страны".

В 20-х числа февраля Путин выступит с программной речью на Федеральном собрании РФ, где и будет озвучено некое решение

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука отмечает:

"Ответ на вопрос – будет вторжение или нет – знает только Путин. Но угроза, безусловно, существует. Надо готовиться к наихудшему возможному сценарию. Когда будет принято решение верховным главнокомандующим РФ о начале полномасштабного вторжения. Наши вооруженные силы, наше правительство, вооруженные силы – должны быть к такому сценарию готовы. Независимо от того состоится вторжение или нет – сам факт подготовки и мобилизации в Украине, с моей точки зрения, приведет только к положительному результату".

По мнению Георгия Туки, безответственно рассматривать взаимоотношения РФ и Украины в отрыве от взаимоотношений РФ с коллективным Западом. Одно другого непосредственно касается. И приоритетом по важности и глобальности, скорее всего, являются взаимоотношения Росси с западными государствами.

"Путин сам начал раскручивать эту спираль жесткого противостояния, выставляя абсолютно неприемлемые ультимативные требования в хамской манере. Я таких аналогов не припомню. И теперь многое зависит от того, какое решение будет принято непосредственно Путиным. Он получил вполне ожидаемый – жесткий – ответ от США и НАТО. Иначе они ответить на его хамские заявления просто не могли. И вряд ли он сам рассчитывал на некий другой ответ. Соответственно, решение о развитии событий было принято до того, как этот ультиматум в декабре прозвучал со стороны Кремля. И теперь осталось только ждать, какое решение примет Кремль. А ждать, думаю, осталось недолго. В 20-х числа февраля должно состояться Федеральное собрания РФ, на котором Путин выступит с программной речью. И там, скорее всего, будет озвучено некое решение", – отмечает Георгий Тука.

Он считает, что в общую канву противостояния можно вложить и российские объятия с Китаем в рамках визита Путина в Пекин.

"Далеко не первый год Россия старается обаять Китай, – подчеркивает Георгий Тука. – И попытаться сотворить некий, пусть даже ситуативный союз РФ и КНР против США и Запада как такового. И в этой связи показательно, к сожалению, голосование Китая синхронно с РФ в Совбезе ООН. Но говорить о том, что после совместного заявления Путина и Си Цзиньпина сформировался некий союз (а уж тем более военный), преждевременно. И с моей точки зрения – это вообще нереально. Но я не исключаю, что после совместного заявления Китая и РФ, когда Россия озвучила свое отношение к вопросу Тайваня (в пользу Китая), Москва и Пекин сделали друг другу некий реверанс в контексте не реагирования или мягкого реагирования со стороны КНР на возможные военные действия в отношение ряда территорий. Китай – Тайвань, а Россия – скорее всего, – Украина".

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