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Главу КСУ обвиняют в госизмене

Тупицкому вменяют государственную измену и самовольное занятие земельного участка

сегодня, 21:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Главу КСУ обвиняют в госизмене

Тупицкому вменяют государственную измену и самовольное занятие земельного участка. 

Известно, что программа журналистских расследований "Схемы" опубликовала материал о том, что Председатель КСУ приобрел участок земли в аннексированном Крыму. В ГРБ подтвердили данный факт, сославшись на то, что в 2018 году Александр Тупицкий якобы занял в Крыму землю, которая ему не принадлежит и тем самым признал полуостров территорией России. 

Сам глава КСУ прокомментировал сделку тем, что земля им была приватизирована еще до аннексии Крыма, а в 2018 году сделкой занимались юристы и были вынуждены оформили договор купли-продажи по российскому законодательству.

В свою очередь, в КСУ прокомментировали открытие уголовного производства в отношении Тупицкого, назвав это давлением на Конституционный суд. 

Служители Фемиды отметили, что ГБР забыло о презумпции невиновности, так как информация в деле против Тупицкого за завладение землей в оккупированном Крыму изначально содержала утвердительную формулировку касательно совершения им преступления, и только позднее  было добавлено слово "возможно".

"Надеемся, что в дальнейшем должностные лица ГБР в своей деятельности будут руководствоваться исключительно нормами Конституции Украины и действующего законодательства", — сказано в заявлении.

Напомним, глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР.


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