Главу КСУ обвиняют в госизмене

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Дмитрий Симоненко
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Тупицкому вменяют государственную измену и самовольное занятие земельного участка.
Известно, что программа журналистских расследований "Схемы" опубликовала материал о том, что Председатель КСУ приобрел участок земли в аннексированном Крыму. В ГРБ подтвердили данный факт, сославшись на то, что в 2018 году Александр Тупицкий якобы занял в Крыму землю, которая ему не принадлежит и тем самым признал полуостров территорией России.
Сам глава КСУ прокомментировал сделку тем, что земля им была приватизирована еще до аннексии Крыма, а в 2018 году сделкой занимались юристы и были вынуждены оформили договор купли-продажи по российскому законодательству.
В свою очередь, в КСУ прокомментировали открытие уголовного производства в отношении Тупицкого, назвав это давлением на Конституционный суд.
Служители Фемиды отметили, что ГБР забыло о презумпции невиновности, так как информация в деле против Тупицкого за завладение землей в оккупированном Крыму изначально содержала утвердительную формулировку касательно совершения им преступления, и только позднее было добавлено слово "возможно".
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