Глава КСУ не задекларировал землю, которую купил в Крыму во время российской оккупации - "Схемы"

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не указал в декларации земельный участок в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, который купил в 2018 году согласно уже российского законодательства. Об этом сообщают "Схемы".

Известно, что Тупицкий еще до оккупации Крыма владел недвижимым имуществом недалеко от Ялты. Но в 2018 году судья стал владельцем еще одного участка в Кореизе общей площадью 126 кв м. На этот факт указывает официальный документ, полученный "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации.





Известно, что, занимая на тот момент пост заместителя КСУ, июле 2018 года Александр Тупицкий заключил сделку купли-продажи земли, в которой второй стороной стал гражданин России некий Владимир Рысятов. Но в декларациях Тупицкого ни за 2018 год, ни за 2019 год нет упоминания о данной покупке.

Кроме того, исходя из того, что покупку земли засвидетельствована Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России, выходит, что сделка совершалась в рамках законодательства страны-оккупанта.

В то же время, по словам юристов, для украинских высокопоставленных лиц существуют жесткие ограничения на законодательном уровне в отношении взаимодействия с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории.

По информации "Схем", гражданин России Владимир Рысятов сообщил, о том, что поместье Александра Тупицкого в Кореизе действительно находится по соседству с его землей. В то же время, мужчина отрицает факт купли-продажи земли. А оформленная по российскому законодательству сделка была фиктивной из-за ошибки в размежевании участков.

"Неправильно были разграничены участки", — рассказал Рысятов.

И пояснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

Комментируя факт того, что, если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, юристы утверждают, что по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок.

Также "Схемы" прикинули среднерыночную стоимость участка. После обращения к директору ялтинского агентства недвижимости "Статус" Эдуарду Кисса, стало известно, что цена одной сотки земли в Кореизе колеблется от 5 тысяч до 15 тысяч долларов.

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