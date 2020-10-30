Глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

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Елизавета Черных
Сегодня на брифинге глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что не намерен идти на допрос в ГБР.
ФОТО: 24 канал
Ранее следователи Государственного бюро расследований вызвали Тупицкого на допрос, который должен состояться 2 ноября.
По данным следствия, главу КС намерены проверить на совершение ряда преступлений в составе преступной организации.
Также известно, что Александр Тупицкий не внес в электронную декларацию земельный участок в Крыму, однако судья заявил, что не знал, как это сделать. Поскольку глава КСУ не может въехать на территорию Крыма, вопросом оформления участка занимались юристы
Напомним, что сегодня состоялись акции протестов под зданием КСУ.
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