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Глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

В Бюро расследований сказали, что Тупицкого проверяют на участие в преступной группировке

сегодня, 14:00
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня на брифинге глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что не намерен идти на допрос в ГБР.

Глава КСУ заявил, что не пойдет на допрос в ГБР

ФОТО: 24 канал

"Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права, у свидетеля — другие", — заявил он.

Ранее следователи Государственного бюро расследований вызвали Тупицкого на допрос, который должен состояться 2 ноября. 

По данным следствия, главу КС намерены проверить на совершение ряда преступлений в составе преступной организации. 

"Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов", — сказано в сообщении пресс-службы ГБР. 

Также известно, что Александр Тупицкий не внес в электронную декларацию земельный участок в Крыму, однако судья заявил, что не знал, как это сделать. Поскольку глава КСУ не может въехать на территорию Крыма, вопросом оформления участка занимались юристы

"Не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельства, не от меня зависят, создались так", — отметил глава КС. 

Напомним, что сегодня состоялись акции протестов под зданием КСУ. 



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