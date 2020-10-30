Под КСУ проходят акции протестов

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Елизавета Черных
Сегодня, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины проходят акции протестов против судей, которые приняли скандальное решение об отмене ряда норм антикоррупционного закона. Прямая трансляция происходит на 24 телеканале.
ФОТО: NewsUA.RU
Участники митинга принесли к зданию КС чемоданы для судей и "билет в Ростов" с изображением экс-президента Украины Виктора Януковича. Также активисты забрасывают учреждение презервативами, фаерами, дымовыми шашками, пишут матерные высказывания в адрес судей.
Акции протеста разгорелись из-за решения суда отменить уголовную ответственность за внесение ложных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с Конституционным судом.
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