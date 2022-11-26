Главный ресурс Кремля – нефть продолжает дешеветь: в чем причина

Цены на нефть на мировом рынке продолжают снижаться. В пятницу, 25 ноября, стоимость снизилась еще на 2% на фоне введения ограничений цен на нефть из России и спроса со стороны Китая. Как передает издание "Комментарии", о данным Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 83,63 долларов за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI упали еще больше — на 2,1% и теперь торгуется на уровне 76,28 доллара за баррель.

Нефть. Фото: из открытых источников

Отмечается, что цены на нефть падают третью неделю. Так, нефть марки Brent к концу недели упала на 4,6%, а WTI — на 4,7%.

Стоит напомнить, что дипломаты "Большой семерки" и ЕС обсуждают ограничение цен на нефть из Российской Федерации на уровнен 65-70 долларов за баррель. В связи с этим ожидается, что торги буду осторожными в преддверии соглашения о "потолке цен", которое должно вступить в силу 5 декабря.

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Ранее "Комментарии" писали – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о переломном моменте в войне и подчеркнул, что наша страна не пойдет на переговоры с Россией в ущерб своим национальным интересам. Однако о необходимости переговоров говорят всё чаще, в том числе на Западе. И российский ракетный террор – явно об этом же. Как ситуация вокруг "переговорного кейса" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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