Генеральный секретарь ООН рассказал, как победить COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал единственный способ, благодаря которому можно будет победить коронавирус. Об этом он рассказал в своем посте, опубликованном на личной странице в Twitter.

Количество заражений в мире уже перевалило за 100 млн - фото: из открытых источников

На сегодняшний день COVID-19 продолжает активно распространяться по всему миру. Количество заражений уже перевалило за 100 млн. По состоянию на 27 января, всего в мире зафиксировано 100837607 случаев заражения коронавирусом. Антониу Гутерриш заявил, что единственным верным способом борьбы с вирусом является солидарность.

"Наш мир может опередить эту пандемию только одним способом — солидарностью. Пришло время убедиться, что ни одна страна не осталась позади", — написал в своем Twitter генсек ООН.

Этим он хотел сказать, что только после того, как все люди станут серьезнее относиться к вакцинации, а также подойдут к этому вопросу с большой ответственностью, тогда можно будет заметить динамику уменьшения количества заражений по миру. Кроме того, он имел в виду и обеспечение бедных стран вакциной от коронавируса.

К слову, не так давно Антониу Гутерриш призвал страны финансово помочь бедным государствам, выделив деньги для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX. Всего требовалось 4,2 млрд долларов. Благодаря этому бедные страны были бы обеспечены вакциной.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что на территории Украины зафиксирован случай заражения хантавирусом, а также о том, что врачи рассказали, какие болезни чаще всего развиваются после коронавируса.

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