ГБР займется генералом Содолем: СМИ узнали, что интересует во время наступления россиян

Государственное бюро расследований проверит действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в тот период, когда он непосредственно командовал обороной Харьковского направления. Также правоохранителей интересуют другие факты, на которые указал начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.

Юрий Содоль. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля рассмотрено и по результатам обработки – присоединено к материалам фактового уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области, в котором, среди прочего, дается правовая оценка действиям военного командования ОСУВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций на вверенном направлении.

В Бюро пообещали представителю "Азова", что изложенные им обстоятельства будут проверены.

Сам Кротевич в соцсети Х накануне заявил, что "ответом ГБР не доволен".

"Дальше уже работа адвокатов, благодарен всем, кто поддерживает. Военных прошу не бояться давать показания (в том числе непубличные), мы не отступимся", — добавил "азовец".

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 июня президент Владимир Зеленский снял генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ, которую он занимал чуть больше 4 месяцев. Хотя официальные причины этого решения не были объявлены.

Также издание "Комментарии" сообщало – нардеп Марьяна Безуглая заявила, что во время прорыва российских захватчиков в направлении Торецка на Донбассе командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Содоль пьянствовал в Одессе.

Ранее "Комментарии" информировали – морская пехота отреагировала на критику по поводу назначения Содоля.



