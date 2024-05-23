Морская пехота отреагировала на критику по поводу назначения Содоля

11 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Содоля новым командующим Объединенными силами ВСУ. В апреле Содоль, ранее возглавлявший Морскую пехоту, стал руководителем ОСУВ "Хортица". Новое назначение вызвало шквал критики на которое отреагировала Морская пехота.



Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото из открытых источников

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко назвал назначение Содоля "кадровой катастрофой", объясняя это тем, что генералу "плевать на жизнь солдата" и указывая, что Юрий Содоль якобы относится к личному составу "в худших традициях Жукова".

Блогер и волонтер Игорь Лаченков также выразил свое возмущение, указывая, что "ни один командир не несет ответственности, тем более генерал". По его словам, все заканчивается тем, что вместо наказания идет перевод в другое подразделение и повышение. Не обошла назначение и нардепка Марьяна Безугла, назвавшая Юрия Содоля "преступником".

На критику отреагировала Морская пехота, которая с 2018 по 2024 год находилась под командованием Юрия Содоля.

"Для нас как для людей, которые были рядом с ним с первых дней широкомасштабного вторжения российско-оккупационных войск, такая информационная повестка по меньшей мере оскорбительна. Удивляет, когда достают из ящика старые ярлыки типа "мясник" и, не разобравшись по существу вопроса, поливают грязью человека, который положил всю свою жизнь и все свои силы на защиту Украины", — говорится в сообщении Морской пехоты.

Также были перечислены успехи Содоля, в том числе остановка продвижения российских сил на юге Донбасса, успешные отражения штурмов в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Великой Новоселки, а также операции на левобережье Днепра, где морская пехота заняла плацдарм.

"К сожалению, на войне не все идет по плану, потому что мы воюем не с "чмобиками", а с мощной армией с огромным ресурсом, которая противодействует и действительно не жалеет людей. Не все можно выносить на широкую общественность, потому что война это не реалити -шоу. И потому, чтобы давать адекватную оценку военному руководству, нужно самому примерить эту роль на себя, принимать тяжелые решения, смотреть в глаза матроса, которого отправляешь в бой, а не продвигать российские пропагандистские нарративы в утешение широкой общественности", — указывает Морская пехота добавляет, что "для каждого из нас было честью выполнять задачи под командованием генерал-лейтенанта Юрия Содоля".

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