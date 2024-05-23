Морская пехота отреагировала на критику по поводу назначения Содоля

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Slava Kot
11 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Содоля новым командующим Объединенными силами ВСУ. В апреле Содоль, ранее возглавлявший Морскую пехоту, стал руководителем ОСУВ "Хортица". Новое назначение вызвало шквал критики на которое отреагировала Морская пехота.
Генерал-лейтенант Юрий Содоль. Фото из открытых источников
Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко назвал назначение Содоля "кадровой катастрофой", объясняя это тем, что генералу "плевать на жизнь солдата" и указывая, что Юрий Содоль якобы относится к личному составу "в худших традициях Жукова".
Блогер и волонтер Игорь Лаченков также выразил свое возмущение, указывая, что "ни один командир не несет ответственности, тем более генерал". По его словам, все заканчивается тем, что вместо наказания идет перевод в другое подразделение и повышение. Не обошла назначение и нардепка Марьяна Безугла, назвавшая Юрия Содоля "преступником".
На критику отреагировала Морская пехота, которая с 2018 по 2024 год находилась под командованием Юрия Содоля.
Также были перечислены успехи Содоля, в том числе остановка продвижения российских сил на юге Донбасса, успешные отражения штурмов в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Великой Новоселки, а также операции на левобережье Днепра, где морская пехота заняла плацдарм.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского объяснили, почему люди не хотят идти на войну.
Также "Комментарии" писали о том, кто из украинских компаний и сколько зарабатывает на войне.
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