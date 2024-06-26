"Гибель тысяч солдат": СМИ узнали, в чем именно обвиняют генерала Содоля

24 июня президент Владимир Зеленский снял генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ, которую он занимал чуть больше 4 месяцев. Хотя официальные причины этого решения не были объявлены, The Washington Post сообщило, что начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич обратился в Государственное бюро расследований (ДБР) с жалобой на Содоля.

Юрий Содоль (фото из открытых источников)

По информации из текста жалобы, Кротевич обвинил Содоля в многочисленных ошибках, начиная со времен обороны Мариуполя в 2022 году. Он отметил, что Содоль не руководил обороной города и не присутствовал в Мариуполе во время осады, но получил звание Героя Украины. Кротевич утверждает, что Содоль не снабдил бригаду "Азов" необходимыми боеприпасами и не подготовил оборонительные сооружения перед российским наступлением.

В жалобе также говорится, что во время своего командования восточным фронтом Содоль приказал "Азову" наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов. Когда командующий "Азовом" высказал аргументы против этого, было начато официальное расследование против него.

Кротевич также заявил, что Содоль неадекватно руководит войсками, а его решение привело к гибели тысяч военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и других подразделений обороны. Это, по его словам, привело к слабости позиций на фронте и потере большого количества территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский уволил скандального генерала . Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенными Силами ВСУ. Генерал, попавший в серию скандалов, будет заменен на бригадного генерала Андрея Гнатова.