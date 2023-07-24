ГБР таки задержало бывшего одесского военкома Борисова

Правоохранители задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Одесский военком Евгений Борисов. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Накануне Борисову сообщили о подозрении по трем статьям и разыскивали в течение 2 дней. Теперь скандальный экс-военком будет под стражей без права внесения залога.

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Напомним, бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у родственников которого журналисты обнаружили имение в Испании и дорогие автомобили (незаконное состояние военкома НАПК оценивает в 188 млн гривен), сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Вот только между подозрением и журналистским расследованием, которое вскрыло вопиющие факты, прошел месяц. А Борисов, по некоторым данным, каким-то чудесным образом умудрился покинуть Украину. О чем говорит вся эта ситуация? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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