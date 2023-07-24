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ГБР таки задержало бывшего одесского военкома Борисова

Фигурант громких дел пытался скрыться от следствия и использовал элементы конспирации

сегодня, 12:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правоохранители задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственное бюро расследований.

ГБР таки задержало бывшего одесского военкома Борисова

Одесский военком Евгений Борисов. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Накануне Борисову сообщили о подозрении по трем статьям и разыскивали в течение 2 дней. Теперь скандальный экс-военком будет под стражей без права внесения залога.


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Напомним, бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у родственников которого журналисты обнаружили имение в Испании и дорогие автомобили (незаконное состояние военкома НАПК оценивает в 188 млн гривен), сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Вот только между подозрением и журналистским расследованием, которое вскрыло вопиющие факты, прошел месяц. А Борисов, по некоторым данным, каким-то чудесным образом умудрился покинуть Украину. О чем говорит вся эта ситуация? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — коррупция остается Ахиллесовой пятой Украины. О ней постоянно говорят не только украинские бизнесмены, на нее нам постоянно указывают из-за границы. Тот же президент США Джо Байден недавно отметил, что вступление Украины в НАТО во многом зависит от борьбы с коррупцией. Что в последнее время сделано в этом направлении? Что следует сделать как можно быстрее? Только ли украинская это беда? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-kolishnogo-odeskogo-voenkoma
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