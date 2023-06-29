Что делает Украина в борьбе с коррупцией – почему до сих пор нет громких посадок

Коррупция остается Ахиллесовой пятой Украины. О ней постоянно говорят не только украинские бизнесмены, на нее нам постоянно указывают из-за границы. Тот же президент США Джо Байден недавно отметил, что вступление Украины в НАТО во многом зависит от борьбы с коррупцией. Что в последнее время сделано в этом направлении? Что следует сделать как можно быстрее? Только ли украинская это беда? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников

Внедрение электронных закупок существенно снижает уровень коррупции

Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец подчеркивает, что коррупция является глобальной проблемой.

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"По данным Всемирного банка, коррупция стоит ежегодно: 1 триллион долларов – мировой экономике, 120 долларов – каждому из нас. Цели устойчивого развития, принятые ООН в 2015 году, предусматривают задачу сокращения масштабов коррупции до 2030-го. Достичь этого непросто. Индекс восприятия коррупции (CPI) от Transparency International свидетельствует, что в 2022 году уровень коррупции в мире остался практически неизменным с 2015", – рассказывает нардеп.

По ее словам, один из путей уменьшения коррупции в мире – увеличение прозрачности государственных закупок, составляющих около $13 трлн, или 15% мирового ВВП. В бедных странах они доходят до 50% государственных расходов, уточняет Елена Мошенец. Эти покупки можно сделать прозрачными, если перевести их в онлайн.

Так, по словам эксперта, аналитический центр Copenhagen Consensus исследовал, что введение электронных закупок:

— ускоряет процесс купли-продажи (например, в Южной Корее продолжительность обработки предложений при онлайн-закупках сократилась с 30 до 2 часов, а в Аргентине весь процесс госзакупок уменьшился более чем на 11 дней);

— улучшает качество предоставления услуг (в Индии качество дорог после перехода на систему электронных закупок повысилось на 12%);

— увеличивает количество участников торгов (в частности, в индийском штате Карнатака за первые три года количество поставщиков выросло со 130 до 4800);

— уменьшает расходы на рекламу тендеров (после введения цифровых закупок правительство Филиппин начало ежегодно экономить $9 млн на рекламе в СМИ).

"Самым важным следствием является то, что электронные закупки сокращают государственные расходы, – отмечает Елена Мошенец. – Исследования показывают, что экономия в среднем составляет 6,75% ежегодно. Страны со средним уровнем дохода экономят за первые 12 лет – свыше 600 млн долл., а страны со уровнем дохода ниже среднего – свыше 5 млрд дол. Электронные закупки являются одним из самых эффективных антикоррупционных инструментов в мире, утверждает Берн Ломборг, научный сотрудник Стэнфордского университета. Следует отметить, что за шесть лет работы Prozorro Украина сэкономила 210 млрд. грн. Участие в тендерах на Prozorro приняли около 140 тысяч компаний и частных предпринимателей".

Побороть коррупцию можно, минимизировав влияние человека на процессы согласования или несогласования чего-либо

Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает следующим образом:

"Действительно, коррупция – это внутренний коварный враг, проникший во все аспекты жизни украинского общества. У нас полно антикоррупционных органов, но, где громкие посадки? Тишина... Это не работает. Надо искать другие пути. Но не так, как это делают представители Офиса президента, предлагая отмену кэша (наличной валюты) и переход исключительно на электронные платежи. Мол, так мы скорее поборем коррупцию. Это скорее – о неосведомленности в экономических вопросах".

По мнению эксперта, побороть коррупцию можно, минимизировав влияние человека на процессы согласования или несогласования чего-либо. А именно – влияние чиновников на выдачу/не выдачу любой разрешительной документации. То есть, минимизировать человеческий фактор во взаимоотношениях человека и государства.

"Помочь здесь может приложение "Дия". Платформа имеет много функций, они увеличиваются – и это очень качественная наработка Министерства цифровой трансформации. Надо, чтобы инициатива "Государство в смартфоне" была доведена до логического конца, считает Руслан Соболь. – Цифровизировать все процессы разрешительной, регулирующей сферы. Уменьшить армию чиновников. У нас их 400 тысяч! Это абсурд! Пусть идут на курсы переквалификации, становятся предпринимателями, преподавателями и т.д. А процессы государственного управления (которые можно) следует передать алгоритмам, не принимающим взятки. То же самое касается судебной системы. Коррупция в украинских судах зашкаливает, это не секрет".

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