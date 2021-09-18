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Флаг Украины впервые в истории будет отправлен на Луну

Британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну

сегодня, 13:05
Автор:

Хмільовська Інна

Миссия украинско-британской компании Spacebit доставит на Луну государственный флаг Украины вместе с оборудованием для исследования. Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром".

Флаг Украины впервые в истории будет отправлен на Луну

Украинский флаг улетит на Луну, фото из открытых источников

Состоится важное событие весной 2022 года и будет символизировать возвращение Украины в роль одной из ведущих стран в изучении космоса. Об этом основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк рассказал во время пресс-конференции.

Флаг изготовлен по специальной технологии безотходного производства — его напечатали на 3D-принтере из украинского титана. 

Прежде всего на Луне планируют исследовать почву, отобрать образцы, собрать информацию о тепловых свойствах и магнитном поле. Сначала груз прилетает в большой кратер Lacus Mortis в ближней стороне Луны, а потом — в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.

Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

Напомним, что астроном-любитель Николас Холмс показал, как бы выглядело небо, если бы на месте Луны были планеты Солнечной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 июня Луна приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле. В связи с этим наш спутник стал более ярким и больше, чем обычно. В народе это суперлуние прозвали "кровавым", поскольку оно имело красновато-розовый оттенок.



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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/
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