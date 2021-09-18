Флаг Украины впервые в истории будет отправлен на Луну

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Хмільовська Інна
Миссия украинско-британской компании Spacebit доставит на Луну государственный флаг Украины вместе с оборудованием для исследования. Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром".
Украинский флаг улетит на Луну, фото из открытых источников
Состоится важное событие весной 2022 года и будет символизировать возвращение Украины в роль одной из ведущих стран в изучении космоса. Об этом основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк рассказал во время пресс-конференции.
Флаг изготовлен по специальной технологии безотходного производства — его напечатали на 3D-принтере из украинского титана.
Прежде всего на Луне планируют исследовать почву, отобрать образцы, собрать информацию о тепловых свойствах и магнитном поле. Сначала груз прилетает в большой кратер Lacus Mortis в ближней стороне Луны, а потом — в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела.
Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.
Напомним, что астроном-любитель Николас Холмс показал, как бы выглядело небо, если бы на месте Луны были планеты Солнечной системы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 июня Луна приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле. В связи с этим наш спутник стал более ярким и больше, чем обычно. В народе это суперлуние прозвали "кровавым", поскольку оно имело красновато-розовый оттенок.
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