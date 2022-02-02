Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним

Стало известно, когда по программе еПоддержка начнется выплата 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса несовершеннолетним украинцам. Об этом на своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает портал "Комментарии".

Михаил Федоров. Фото из Facebook

Государство начнет выплачивать 1000 гривен за полный курс вакцинации от коронавируса гражданам Украины от 14 лет с ближайшего понедельника, 7 февраля 2022 года.

"С понедельника услугу еПоддержка можно будет получить всем подросткам от 14 лет, кто прошел полный курс вакцинации", — написал в своем Telegram-канале Михаил Федоров.

Напомним, в январе было объявлено о расширении программы еПоддержка. Ранее "Комментарии" писали про определенный четкий перечень услуг, которые подростки смогут оплатить этими средствами и он будет отличаться от того, что предлагали взрослым украинцам. Подростки смогут оплатить тысячей гривен любые курсы, кружки, внешнее независимое оценивание и другие образовательные услуги. Также на эти средства они смогут рассчитаться за питание в образовательных учреждениях. Студентам разрешат ими оплачивать свое проживание в общежитиях. Как и совершеннолетние украинцы, подростки смогут покупать книги и периодические издания. Также Кабмин позволит вакцинированным от коронавируса детям покупать за эту тысячу гривен канцелярию, школьные принадлежности и спортивные товары.

В настоящее время программой является Поддержка уже воспользовалось более 7 миллионов 350 тысяч украинцев. На их счета государство перечислило 7,35 миллиарда гривен, из которых почти 2 миллиарда были потрачены. Сегодня уже существует определенный рейтинг самых популярных сфер, куда украинцы тратят выплаченные им 1000 гривен. Лидером являются книжные магазины (здесь освоено уже 705 миллионов гривен), на втором месте – кинотеатры (488 млн грн). На развлекательную сферу (театры, концерты и прочее) израсходовано 249 млн грн, на железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн, на абонементы в спортивные заведения – 222 млн грн, и на лекарства – 88 миллионов.

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