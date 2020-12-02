Эвакуация не потребовалась: полиция проверила информацию о бомбе в здании парламента

В Киеве полиция проверяла сообщения о заминировании здания Верховной Рады. В результате данной проверки никаких опасных предметов обнаружено не было. Об этом сообщила прессекретар Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко.

ФОТО: 24 канал

"Приблизительно час назад поступило такое сообщение о заминировании. На место происшествия выезжали работники профильных служб, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Проводилась проверка, и никаких опасных предметов не найдено", — сказала Тищенко.

Также она рассказала, что в эвакуации людей из здания парламента не было необходимости. Ранее СМИ уже сообщали, что 2 декабря в киевскую полицию позвонил аноним и сообщил о заминировании Верховной Рады.

Кроме того, сообщение в полицию о заминировании Верховной Рады поступало 13 ноября. Тогда также после проведения проверки в здании Верховной Рады никаких опасных предметов обнаружено не было.

Как сообщало издание "Комментарии", Верховная Рада не отменила карантин выходного дня. 17 ноября на заседании Верховной рады Украины был поднят вопрос о пересмотре постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. В поддержку проголосовали всего 149 депутатов из 226 необходимых. В частности, постановление № 4381 предполагало пересмотр и смягчение ранее введенных Кабмином ограничений касаемо деятельности заведений торговли, общественного питания, ТРЦ, ночных клубов и других субъектов хозяйствования в выходные дни. Напомним, что карантин выходного дня был введен 11 ноября.

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