logo

BTC/USD

30109.67

ETH/USD

2043.78

LTC/USD

68.29

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Эвакуация бойцов из "Азовстали": начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя
commentss НОВОСТИ Все новости

Эвакуация бойцов из "Азовстали": начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя

Арестович сообщил, что Владимир Зеленский выступит с отдельным обращением по поводу ситуации в Мариуполе.

16 мая 2022, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов из Азовстали. Через некоторое время станет ясно, сколько защитников выйдут. Также с выступлением должен выйти президент Владимир Зеленский. Об этом написал в сети журналист Алексей Братущак.
Журналист сообщил, что эвакуация из "Азовстали" наконец-то началась.
Несколько часов назад начался выход тяжелораненых бойцов из Азовстали. В ближайшее время станет известно, выйдут ли все. Ждем заявление Зеленского. Важно. Что бы ни случилось. Для нас защитники Мариуполя – всегда будут Героями. Они стояли несгибаемо. И как настоящие воины выполняли приказ. Если бы тяжело не было",- написал Братущак.
Российская служба ВВС со ссылкой на Reuters сообщила, что около 10 автобусов выехали из Азовстали с украинскими военными. Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Владимир Зеленский выступит с отдельным обращением по поводу ситуации в Мариуполе.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров. Глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об эвакуации украинских защитников из "Азовстали". По ее словам, сейчас продолжаются очень сложные переговоры с врагом. Также она призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров. Ведь сейчас продолжаются очень сложные переговоры с врагом, а результат может не удовлетворить всех.
Тако "Комментарии" информировали о том, что на защитников "Азовстали" оккупанты впервые сбросили фосфорные бомбы. На завод "Азовсталь" в Мариуполе были сброшены фосфорные или зажигательные бомбы. Такой вид оружия кафиров в Мариуполе был применен впервые.

Эвакуация бойцов из "Азовстали": начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя

Начался выход тяжелораненых бойцов из "Азовстали" (фото из открытых источников)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!