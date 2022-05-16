Эвакуация бойцов из "Азовстали": начался выход тяжелораненых защитников Мариуполя

16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов из Азовстали. Через некоторое время станет ясно, сколько защитников выйдут. Также с выступлением должен выйти президент Владимир Зеленский. Об этом написал в сети журналист Алексей Братущак.

Журналист сообщил, что эвакуация из "Азовстали" наконец-то началась.

Несколько часов назад начался выход тяжелораненых бойцов из Азовстали. В ближайшее время станет известно, выйдут ли все. Ждем заявление Зеленского. Важно. Что бы ни случилось. Для нас защитники Мариуполя – всегда будут Героями. Они стояли несгибаемо. И как настоящие воины выполняли приказ. Если бы тяжело не было",- написал Братущак.



Российская служба ВВС со ссылкой на Reuters сообщила, что около 10 автобусов выехали из Азовстали с украинскими военными. Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Владимир Зеленский выступит с отдельным обращением по поводу ситуации в Мариуполе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров. Глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об эвакуации украинских защитников из "Азовстали". По ее словам, сейчас продолжаются очень сложные переговоры с врагом. Также она призвала не преувеличивать влияние мировых лидеров. Ведь сейчас продолжаются очень сложные переговоры с врагом, а результат может не удовлетворить всех.

защитников "Азовстали" оккупанты впервые сбросили фосфорные бомбы. На завод "Азовсталь" в Мариуполе были сброшены фосфорные или зажигательные бомбы. Такой вид оружия кафиров в Мариуполе был применен впервые. Тако "Комментарии" информировали о том, что на

Начался выход тяжелораненых бойцов из "Азовстали" (фото из открытых источников)

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