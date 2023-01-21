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Эстония не пропустили в страну российский поезд с надписью "русский мир"

Россиянам поставили ультиматум - закрасить пропагандистскую фразу или разворачиваться обратно

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Эстонские пограничники запретили проезд в страну российского поезда, поскольку на нем была надпись "русский мир". Эстония поставила условие россиянам – пропагандистская фраза должна быть закрашена краской. Только в таком случае поезд может продолжить свой маршрут. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местную префектуру Facebook.

Эстония не пропустили в страну российский поезд с надписью "русский мир"

Российский поезд. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии. Пограничники не пропустили проезд российского поезда, на цистернах которого была надпись "русский мир".                                                   

Российская бригада железнодорожников пыталась объяснить, что ей ничего неизвестно, откуда взялась надпись и кто вообще ее мог нанести. Россияне предложили не действовать радикально, а всего лишь заклеить клеенкой надпись и на том уладить конфликт. Однако эстонские пограничники озвучили свое условие – или россияне закрашивают краской скандальную надпись и следуют дальше или же цистерны разверчиваются и поезд следует обратно в Россию.

"Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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Источник: https://www.facebook.com/lounaprefektuur/posts/517136043879963
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