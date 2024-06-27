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Есть несколько сценариев на зиму: в Укрэнерго озвучили настораживающий прогноз

В "Укрэнерго" предупредили, что необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой

27 июня 2024, 16:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Громадське" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Есть несколько сценариев на зиму: в Укрэнерго озвучили настораживающий прогноз

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых — обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность", — заявил Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что украинские специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему.

Первый сценарий пессимистический. Этот сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.

Второй сценарий оптимистический. Этот сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану. Тогда отключения будут немного меньше.

"Надо понимать, что отключения электричества могут быть следующей зимой. Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", — добавил глава энергокомпании.

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Источник: https://hromadske.ua/suspilstvo/226658-bud-iaka-insha-enerhosystema-krayin-yevropy-vze-davno-b-skolapsuvala-interviu-z-ochilnykom-ukrenerho-volodymyrom-kudrytskym
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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 16:50

Ну добре, попередили, але чим ви збираєтесь допомогти? Або хоча б відпустіть з цього концтабору на волю - самим про себе дбати.


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