Есть несколько сценариев на зиму: в Укрэнерго озвучили настораживающий прогноз

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Кравцев Сергей
Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Громадське" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Он отметил, что украинские специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему.
Первый сценарий пессимистический. Этот сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом.
Второй сценарий оптимистический. Этот сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану. Тогда отключения будут немного меньше.
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Ігор
27 июня 2024, 16:50
Ну добре, попередили, але чим ви збираєтесь допомогти? Або хоча б відпустіть з цього концтабору на волю - самим про себе дбати.