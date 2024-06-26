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В Минэнерго объяснили, что происходит в энергосистеме и когда света станет больше

Продолжается техническое обслуживание всех доступных сейчас энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период

сегодня, 11:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Однако ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В Минэнерго объяснили, что происходит в энергосистеме и когда света станет больше

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"В ночь с пятницы на субботу снова были массированные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, были атакованы объекты системы передач, это в свою очередь повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня у нас сохраняется дефицит", — заявила замминистра.

По словам Гринчук, продолжается техническое обслуживание всех доступных сейчас энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период, что является основным приоритетом.

"Сейчас нам всем очень больно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой это будет намного хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы все наши доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, чтобы они все бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода", — отметила чиновница.

По ее словам, ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтные кампании. Впервую очередь на атомных блоках, потому что атомная генерация обеспечивает более половины покрытия наших потребностей. 

"После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов", — отметила Гринчук.

Чиновница добавила, что сейчас один из самых сложных периодов, потому что повреждения продолжаются и прошло мало времени, чтобы восстановиться достаточно. Но есть надежда, что нам удастся защитить те существующие мощности, и то, что мы восстанавливаем. Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы это нанесло максимальный ущерб энергетической системе, заявила заместитель министра энергетики.

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