В Минэнерго объяснили, что происходит в энергосистеме и когда света станет больше

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Кравцев Сергей
Из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Однако ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
По словам Гринчук, продолжается техническое обслуживание всех доступных сейчас энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период, что является основным приоритетом.
По ее словам, ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтные кампании. Впервую очередь на атомных блоках, потому что атомная генерация обеспечивает более половины покрытия наших потребностей.
Чиновница добавила, что сейчас один из самых сложных периодов, потому что повреждения продолжаются и прошло мало времени, чтобы восстановиться достаточно. Но есть надежда, что нам удастся защитить те существующие мощности, и то, что мы восстанавливаем. Россияне очень хорошо знают, какие именно объекты надо атаковать, чтобы это нанесло максимальный ущерб энергетической системе, заявила заместитель министра энергетики.
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