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Украинские ТЭС и ГЭС серьезно повреждены после ракетных атак: как это повлияет на отключение света

Укрэнерго внедряет аварийные меры ограничения из-за критических потерь в энергосистеме

сегодня, 13:35
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние месяцы Украина сталкивается с серьезными вызовами в обеспечении стабильного электроснабжения. "Комментарии" разбираются, почему украинцам приходится периодически жить без света и откуда берется эта недостаточность.

Украинские ТЭС и ГЭС серьезно повреждены после ракетных атак: как это повлияет на отключение света

"Укрэнерго" внедряет аварийные меры ограничения из-за критических потерь в энергосистеме

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей в результате ракетных атак врага. В общей сложности российские оккупанты нанесли уже шесть ракетно-дроновых ударов по производителям электроэнергии, во время которых были повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.

Для преодоления кризиса привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для обеспечения баланса в энергосистеме. Следовательно, "Укрэнерго" применяет ограничение потребления для потребителей.

Сейчас ситуация усложняется плановым выходом блоков атомных станций в ремонт, что необходимо для их подготовки к работе на максимальной мощности в следующем отопительном периоде. Эти ремонты нельзя ни перенести, ни отменить.

Для поддержания стабильности энергосистемы и предотвращения аварий в Украине внедрены стабилизационные отключения электроэнергии.

Если же объем дефицита слишком велик и объем потребления все равно превышает объем имеющейся электроэнергии, применяются графики почасовых отключений и для бытовых потребителей, и для промышленных. Исключение – объекты критической инфраструктуры и предприятия, импортирующие 80% электроэнергии для своих нужд. Аварийные отключения применяются в случае, если даже этих двух мер ограничения не хватает для поддержания баланса в энергосистеме или если нужно очень быстро снизить потребление”, — отметили в компании.



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