Удары РФ по энергоинфраструктуре Украины: в США рассказали, достиг ли Путин своей цели

Серьезнейший дефицит критически важных ракет для систем противовоздушной обороны мешает способности Сил обороны защитить свою критически важную инфраструктуру от атак со стороны Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что исполнительный директор энергетического предприятия ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post заявил, что на каждую ракету-перехватчик Воздушных сил для защиты от российских ударов по энергосистеме, военные агрессора имеют от пяти до шести ракет для запуска по Украине.

По его словам, если Россия запустит по любой цели в Украине 10 ракет, Силам обороны нужно будет ответить по меньшей мере 12 ракетами ПВО для эффективной защиты от атаки.

Сахарук подчеркнул, что большая разница между необходимым и фактическим соотношением украинских средств ПВО и атакующих российских ракет означает, что нехватка ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала либо ремонтирует.

В отчете ISW также отметили, что кампания воздушных ударов России по энергосистеме Украины уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в стране.

"Российские войска смогли использовать недостаток современных западных систем ПВО для максимального повреждения энергетических мощностей страны в течение 2024 года", — говорится в отчете Института изучения войны.

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