Есть ли уже дефицит вакцин: Ляшко рассказал, сколько по состоянию на сегодня «на остатках»

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Кравцев Сергей
По состоянию на сегодня "на остатках" есть около 12 миллионов доз вакцины против коронавируса. Несмотря на такой приличный запас на складах, совсем скоро ожидаются поставки новых партий. Поэтому перебоев с наличием вакцины в пунктах для вакцинации не будет. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет УНИАН.
Виктор Ляшко Фото: liga.net
Виктор Ляшко отметил, далеко позади те времена, когда в стране был дефицит с вакцинами и приходилось бороться за контракты с ведущими производителями вакцины. Теперь вакцина от COVID-19 в Украине в приличном количестве. Всего в Украину привезено 22 млн доз вакцины, 10,5 – использовано.
Также министр рассказал, что к концу года еженедельно в Украину будут привозить дополнительные вакцины. Виктор Ляшко вновь призвал украинцев активнее вакцинироваться, заверив, что вакцины разных производителей есть в достаточном количестве. Главное – это желание.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал — в МОЗ назвали две вакцины, которыми первыми будут колоть украинцам в сентябре-октябре.
Читайте также на "Комментариях" — человечеству не победить COVID-19: в ВОЗ признали, что ранее медики заблуждались, заявляя, что за пару лет удастся победить пандемию. Проблема состоит в том, что массовой вакцинации по всей планете так и не произошло. Поэтому людям придется смириться с тем фактом, что мы теперь будет иметь еще одной заболевание, похожее на сезонный грипп. Придется научиться бороться с новым вызовом для человечества.
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