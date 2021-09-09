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Главная Новости Общество события Человечеству не победить COVID-19: в ВОЗ сделали важное заявление
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Человечеству не победить COVID-19: в ВОЗ сделали важное заявление

Коронавирус продолжает мутировать

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей

В ВОЗ пришли к выводу, что окончательно искоренить коронавирус практически невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет CNBC. 

Человечеству не победить COVID-19: в ВОЗ сделали важное заявление

Коронавирус Фото из открытых источников

Он пояснил, проблема состоит в том, что те страны, где население меньше всего вакцинировано против коронавируса продолжают быть рассадником новых мутаций коронавируса. Медики отмечают, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально подтвержденных новых кейсов в неделю. Майк Райан отметил, что медики разных стран были уверены, что одержать победу над коронавирусом человечеству по силам, назывались сроки год-два. Вот только теперь стоит сказать, что победить вирус будет сложно, если не сказать, что практически невозможно. 

Скорее всего, коронавирус присоединиться к другим вирусным инфекциям, которые сегодня есть на планете Земля и с которыми приходится бороться человечеству. Из года в год коронавирус он будет развиваться, будет обостряться. Как и в случае с гриппом, коронавирус станет сезонным заболеванием. Пик заболеваемости будет нарастать, потом спадать.

Глава группы ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керкхове отметила, что на сегодняшний день самым опасным есть Дельта-штамм коронавируса. Проблема состоит в его повышенной трансмиссивности. К тому же он намного быстрее и легче передаётся, чем тот вирус, который был обнаружен в 2019 году. 

Читайте также на "Комментариях" — Германия поможет в борьбе с коронавирусом другим странам – вакцинация должна охватить всю планету, иначе пандемию не остановить.


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/09/07/who-says-covid-is-here-to-stay-as-hopes-for-eradicating-the-virus-diminish.html
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Обсуждения

Брат

сегодня, 08:45

Теперь дети будут рождаться с масками!!! А виноват в этрм Илон Маск.Был бы БезМаск,этого бы не случилось.

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