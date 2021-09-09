Человечеству не победить COVID-19: в ВОЗ сделали важное заявление

В ВОЗ пришли к выводу, что окончательно искоренить коронавирус практически невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет CNBC.

Коронавирус Фото из открытых источников

Он пояснил, проблема состоит в том, что те страны, где население меньше всего вакцинировано против коронавируса продолжают быть рассадником новых мутаций коронавируса. Медики отмечают, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально подтвержденных новых кейсов в неделю. Майк Райан отметил, что медики разных стран были уверены, что одержать победу над коронавирусом человечеству по силам, назывались сроки год-два. Вот только теперь стоит сказать, что победить вирус будет сложно, если не сказать, что практически невозможно.

Скорее всего, коронавирус присоединиться к другим вирусным инфекциям, которые сегодня есть на планете Земля и с которыми приходится бороться человечеству. Из года в год коронавирус он будет развиваться, будет обостряться. Как и в случае с гриппом, коронавирус станет сезонным заболеванием. Пик заболеваемости будет нарастать, потом спадать.

Глава группы ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керкхове отметила, что на сегодняшний день самым опасным есть Дельта-штамм коронавируса. Проблема состоит в его повышенной трансмиссивности. К тому же он намного быстрее и легче передаётся, чем тот вирус, который был обнаружен в 2019 году.

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