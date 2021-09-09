Срок годности поджимает: в МОЗ назвали две вакцины, которыми первыми будут колоть украинцам в сентябре-октябре

В Украине в приличном запасе еще есть вакцины, срок годности которых закончится уже этой осенью, следовательно, ими прививать украинцев уже будет невозможно. Речь идет о двух вакцинах производителей AstraZeneca и Pfizer. Именно этими вакцинами будут прививать граждан Украины в сентябре-октябре, как приоритетными. Как информирует издание "Комментарии", об этом "Фактам ICTV" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Вакцинация Фото из открытых источников

Он заверил, что те вакцины, которыми не успеют привить украинцев и срок годности которых закончится, будут утилизированы. Никто не будет прививать людей просроченными препаратами. Игорь Кузин отметил, в октябре-ноябре истекает срок применения для почти 3 миллионов доз AstraZeneca. Похожая ситуация с вакциной Pfizer. Ее на складах еще более 1 миллиона, у нее срок годности до ноября-декабря.

Главный санврач считает, что Украине реально использовать все эти вакцины еще до того, как они станут непригодны. В день по стране делается от 120 до 150 тысяч прививок. В неделю эта цифра добегает до 1 миллиона. Поэтому использовать оставшиеся вакцины украинским медикам вполне по силам.

Также Игорь Кузин отметил, что, если в какой-то из областей та или иная вакцина будет использоваться не так быстро, как в другой области, то вакцины будут перевозиться между населенными пунктами, чтобы нигде не было дефицита вакцины. Следовательно, сентябрь-ноябрь пройдет в Украине под знаком вакцинации AstraZeneca и Pfizer.

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