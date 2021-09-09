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Главная Новости Общество события Срок годности поджимает: в МОЗ назвали две вакцины, которыми первыми будут колоть украинцам в сентябре-октябре
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Срок годности поджимает: в МОЗ назвали две вакцины, которыми первыми будут колоть украинцам в сентябре-октябре

По словам главного санитарного врача первой будет использоваться в стране именно та вакцина, срок годности которой подходит к концу

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине в приличном запасе еще есть вакцины, срок годности которых закончится уже этой осенью, следовательно, ими прививать украинцев уже будет невозможно. Речь идет о двух вакцинах производителей AstraZeneca и Pfizer. Именно этими вакцинами будут прививать граждан Украины в сентябре-октябре, как приоритетными. Как информирует издание "Комментарии", об этом "Фактам ICTV" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Срок годности поджимает: в МОЗ назвали две вакцины, которыми первыми будут колоть украинцам в сентябре-октябре

Вакцинация Фото из открытых источников

Он заверил, что те вакцины, которыми не успеют привить украинцев и срок годности которых закончится, будут утилизированы. Никто не будет прививать людей просроченными препаратами. Игорь Кузин отметил, в октябре-ноябре истекает срок применения для почти 3 миллионов доз AstraZeneca. Похожая ситуация с вакциной Pfizer. Ее на складах еще более 1 миллиона, у нее срок годности до ноября-декабря.

Главный санврач считает, что Украине реально использовать все эти вакцины еще до того, как они станут непригодны. В день по стране делается от 120 до 150 тысяч прививок. В неделю эта цифра добегает до 1 миллиона. Поэтому использовать оставшиеся вакцины украинским медикам вполне по силам. 

Также Игорь Кузин отметил, что, если в какой-то из областей та или иная вакцина будет использоваться не так быстро, как в другой области, то вакцины будут перевозиться между населенными пунктами, чтобы нигде не было дефицита вакцины. Следовательно, сентябрь-ноябрь пройдет в Украине под знаком вакцинации AstraZeneca и Pfizer.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vXQesyTNKvg&feature=emb_logo
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