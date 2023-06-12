Есть ли у Лукашенка двойник, - рассказали в ГУР



















В этом уверен представитель украинской военной разведки Андрей Юсов, пишут "Комментарии".



Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Поэтому, у белорусского лидера, по мнению эксперта, в отличие от его товарища Путина нет двойников. Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Лукашенко – это человек, который никого близко не подпускает и не верит своему окружению. Более того, он слишком нетипичная фигура.

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"Он не доверяет и внешность очень нетипична, поэтому кроме украинских пародистов никто не мог бы претендовать на эту роль", — отметил Андрей Юсов.

В то же время, если говорить о кремлевском диктаторе, то его двойников достаточно легко отличить, заметил однажды руководитель ГУР Кирилл Буданов.

"Есть такие физиогномические особенности. У каждого человека они уникальны; большинство знает, что у каждого из нас, отпечаток пальца уникален – да не только отпечаток. Форма и рисунок уха, и промежуток между глазами – они уникальны", – сказал он.

Читайте на сайте "Комментарии", — Врач Евгений Комаровский рассказал сколько осталось Путину и Лукашенко. По его словам, надеяться на "скорый" биологический конец российского президента не стоит, ведь у него самый лучший доступ к медицине. Это позволит протянуть Путину в этом мире еще несколько лет. Так что Лукашенко может оставить "свой пост" раньше Путина. При этом кремлевский лидер, будучи "фанатиком здоровой жизни", уже много лет не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и обследуется у лучших врачей, поэтому и выглядит здоровее.

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